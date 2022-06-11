Ранкові вибухи в Херсоні та обстріли Миколаївщини: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 11 червня була неспокійною у низці областей України. Російські загарбники обстрілювали Миколаївську область. Крім того, під ворожу атаку потрапила Дніпропетровщина.

Про ситуацію за минулу ніч у регіонах повідомили в Офісі Президента. Загалом, у більшості областей нашої країни вона була спокійною, але не всюди, передає 24 канал.

Читайте також Знищені 32 тисячі росіян і реакція Зеленського на петицію про виїзд: основне за 108 день війни

Уночі окупанти обстріляли Миколаївщину та Дніпропетровщину

Дніпропетровська область. Російські загарбники вкотре відкрили вогонь по громадах, які межують з Херсонською областю Внаслідок цього поранень зазнали двоє людей. Вони зараз перебувають у лікарні. Крім того, відомо про руйнування житлових будинків і адміністративних споруд.

Миколаївщину ворог не припиняє поливати вогнем. Нагадаємо, що вчора близько 16:00 російські загарбники били по селу Лимани. Тоді загинула одна людина.

Крім того, під ворожу атаку потрапили громади Баштанського району:

Широківська – ввечері ворог стріляв поза межами населених пунктів громади, за попередньою інформацією минулось без жертв і постраждалих;

Інгульська – по ній били уночі, але тут теж минулось без постраждалих і пошкоджень;

Березнегуватська – наразі уточнюються відомості про атаку цієї громади.

З "Солнцепека" на Луганщині випалили ціле село

Російські загарбники вкотре використали заборонену зброю. Мовиться про вогнеметну систему "Солнцепек", з якої били по Врубівці. Внаслідок цього село буквально вигоріло.

Крім того, ворог вкотре влучив у залізничне депо об'єднання "Азот". Відомо ще й про атаку по цегляному та дослідницькому заводах. А от у Лисичанську загарбники атакували територію склозаводу, обстріляли школу та кулінарний ліцей. Загинуло троє людей та 8 зазнало поранень.

По Донеччині били з усієї можливої зброї

Бійці країни-агресорки продовжують поливати вогнем Донецьку область. По ній відкривали вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган". Під атаки потрапили Авдіївка, Залізне, Миколаївка, Новомиколаївка, Високо-Іванівка, Черкаське, Першотравневе, Суха Балка та Птиче.

Внаслідок цього руйнувань зазнали 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, а також промислові й об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про п'ятьох поранених. Наразі область залишилась без газу, а також частково води та світла.

Це цікаво Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків призовного віку

У Харкові спалахнула пожежа внаслідок атак

Уночі російські загарбники обстріляли також Харків. Внаслідок цього виникла пожежа у виробничій будівлі. Також загорівся автомобіль. Відомо, що постраждалих внаслідок цього немає.

На Херсонщині не вщухають вибухи

В ОП повідомляють, що у Херсоні з 05:00 чули вибухи, які лунали упродовж кількох годин. Мешканці області також повідомляють, що ситуація продовжує бути напруженою. Зокрема, на кордонах областей, а також у Бериславському районі. Внаслідок боїв руйнувань зазнали будинки. Також поранені мирні мешканці Херсонщини та вбита худоба.

Майже спокійною була ніч на Запоріжжі. Лиш ввечері та зранку працювала артилерія у районі Комишувахи. Про постраждалих серед мирних містян не повідомляють.

В яких областях ніч була спокійною

В Офісі Президента зауважують, що у більшості областей України ніч таки була спокійною. Серед них: Волинська, Закарпатська, Рівненська область, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Вінницька, Одеська, Тернопільська, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Київська та Житомирська.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення від Генштабу станом на 11 червня: дивіться відео

Наголошуємо на тому, щоТож слід негайно вирушати до укриття щойно ви почуєте сигнал про повітряну тривогу. Це може врятувати вам життя.