Ранковий удар по Києву: рятувальники ліквідували пожежу в будинку, триває розбір завалів

Рятувальники вже ліквідували локальні осередки загорань в дев'ятиповерховому житловому будинку у Києві. Він постраждав під час ракетного обстрілу

Наразі на місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці продовжують розбирати завали.

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Станом на 15:00 окремі локальні осередки загорань в дев'ятиповерховому житловому будинку, що постраждав внаслідок обстрілу ліквідовано. Тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів,

– мовиться у повідомленні.

За даними ДСНС, під час розбору завалів вдалося врятувати 3 людей. Серед них – дитина. До ліквідації наслідків обстрілу залучили 112 рятувальників, а також – 22 одиниці техніки.

Рятувальники продовжують розбирати завали: дивіться відео

Головне про ракетний обстріл Києва

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна, адже воно рятує життя.

Російські загарбники вранці 26 червня вдарили по Києву 4 високоточними ракетами. Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента – наголосив: дії російських окупантів нічим не відрізняються від терактів талібів чи "Хезболли".

"Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. "Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію", – заявив Подоляк.

Він додав, що терористів чекає один фінал – розплата.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 16:03 26 червня кількість постраждалих зросла до 6 людей. На жаль, загинула одна людина. З-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого.

Чотирьох постраждалих госпіталізували. Серед них – 7-річна дівчинка. Її вже прооперували. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.

За словами Кличка, стан матері дівчинки оцінюють як середньої тяжкості. Володимир Галак – хірург Київської міської лікарні – наголосив: під час під час госпіталізації жінка була при свідомості. Водночас вона була у стані оглушення.

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