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Раптова смерть режисера Леоніда Кантера: з'явилась інформація про час і місце поховання

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Помер Леонід Кантер: місце та час похорону українського режисера
Помер Леонід Кантер: місце та час похорону українського режисера / Sostav.ua

За словами близьких українського режисера Леоніда Кантера його поховають на хуторі Обирок, який розташовується поблизу Батурина Чернігівської області. Щоправда, перед цим тіло митця мають кремувати.

Надвечір 4 червня на хуторі Обирок, що у Бахмацькому районі на Чернігівщині, відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер скоїв самогубство. Згодом у поліції підтвердили факт інциденту, підкресливши, що поряд з тілом правоохоронці виявили зброю та передсмертну записку.

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Прощання з митцем заплановано під час кінофестивалю "Сарай", який відбудеться з 29 червня по 1 липня саме хуторі Обирок, пише УНІАН з посиланням на джерела із близького оточення кінорежисера.

"Прощання із Леонідом відбудеться під час кінофестивалю, який ми готували на Обирку. Це буде кінофестиваль у пам'ять про нього. Він (Леонід – 24 канал) хотів помандрувати у той світ, де ще не був. Йому стало затісно тут", – зазначив друг Кантера.

Водночас у Батуринській міській раді уточнили, що тіло режисера кремують у столиці, а потім, як він заповідав, поховають на Обирку.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що раптово пішов із життя молодий український хореограф і режисер Микола Бойченко.

Теги: LifeStyle Новини України Кіно Втрати Новини Чернігова Новини культури
Джерело: 24 Канал
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