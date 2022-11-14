Раптово зникло світло майже на усіх окупованих територіях Запоріжжя

Ввечері 14 листопада зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області. У зв'язку з відключенням електроенергії не працює і водопостачання.

Мер Мелітополя повідомляє про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району.

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Є і хороші новини

У зв'язку з відсутністю електроенергії в окупованому Мелітополі немає води. Проте є і хороша новина – у місті "замовкло" пропагандистське телебачення окупантів.

Зверніть увагу! Після поразки на Херсонщині росіяни перекидають своїх солдатів на інші тимчасово окуповані території. Одну частину військ вони потягнуть у Донецькому напрямку, а інша – залишиться на Запоріжжі.

Зокрема, до Дніпрорудного приїхало 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – чергове поповнення "мобіків". Вони почали скуповувати одяг, їжу та алкоголь. Ба більше, російські військові заселяються у домівки людей, які виїхали з окупованих територій.

Яка ситуація на Запоріжжі: головне

14 листопада колаборант Максим Зубарєв загинув у результаті вибуху авто. Відомо, що зрадник обіймав посаду голови окупаційної адміністрації. Зубарєва ліквідовано у той же спосіб, що й Стрємоусова – у кабіні автомобіля. У дописі, який опублікували на його сторінці у фейсбуці традиційно звинувачують видуманих "нацистів".

12 листопада Росія вкотре обстріляла Запоріжжя з ракетного комплексу "Іскандер-К". В один із районів міста поцілила ракета, у якій було аж 54 касетні снаряди, які не розірвалися. Ракета впала в одному з районів міста біля будинків і не розірвалася. На щастя, внаслідок її падіння ніхто не постраждав та не загинув.

13 листопада в Мелітополі пролунали чергові вибухи. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Українські військові били по окупантах у Мелітополі кілька днів тому – 10 листопада. Місцеві мешканці повідомили про 4 вибухи.

Сили опору ЗСУ 11 листопада ліквідували у Мелітополі колаборанта Андрія Бойка, який був "заступником міністра спорту". Він поширював пропаганду дітям.

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