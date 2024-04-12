Приєднався до ворога: в тимчасово окупованому Донецьку "зник" громадянин США

Громадянин Сполучених Штатів Америки Рассел Бентлі зник в тимчасово окупованому Донецьку в понеділок, 8 квітня.

Цікаво, що американець, який добровільно приєднався до так званої "ДНР" зник після обстрілу Донецька. Російські пропагандисти повідомляють, що після "прильоту" він нібито вирішив допомогти пораненим, але перестав виходити на зв'язок.

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Про "зникнення" Бентлі написала навіть головна редакторка федерального пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян.

У Донецьку зник Рассел Бентлі з позивним "Техас", який співпрацює з нашим Sputnik,

– повідомила пропагандистка.

За даними росіян, американець добровільно приєднався до так званої "ДНР" у 2014 році та знімав репортажі "здебільшого для американської аудиторії". Також Бентлі отримав російське громадянство.

ЗМІ також повідомляють, що він використовував краудфандингові платформи для фінансування своєї участі у війні.

"Таємничне зникнення"

Рассела Бентлі нібито бачили востаннє бачили 8 квітня. Тоді він з дружиною приїхав до Петровського району Донецька та був неподалік від місця, яке потрапило під обстріл. Там він нібито поїхав дізнатися, чи не потрібна його допомога пораненим.

Його дружина розповіла, що на місці знайшла лише його машину, в якій лежали бейсболка, окуляри й розбитий телефон.

Бентлі навіть встигли оголосити в розшук.

Яка ситуація зараз на Донеччині