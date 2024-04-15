Був "перлиною" російської пропаганди: Андрющенко назвав 3 версії зникнення "добровольця" із США

В окупованому Донецьку зник американець Рассел Бентлі, який добровільно приєднався до так званої "ДНР" та мешкав в місті з 2014 році. Останній раз його бачили 8 квітня.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що Бентлі є досить контроверсійним персонажем. Він є "перлиною" в "короні" зрадників, які переїхали на територію Росії або окуповані області України. Росіяни їх постійно використовували у своїх пропагандистських відео.

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Мав фейкове громадянство

Про долю Бентлі опікувалась навіть головна редакторка федерального пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, адже він співпрацював з виданням, яким вона керує.

Це "перлина" російської пропаганди Russia Today. Він американець, який переїхав до окупованого Донецька, отримав фейкове громадянство так званої "ДНР". Сьогоднішнє негативне ставлення до України певної категорії населення США було сформовано через пропагандистську діяльність, зокрема цього персонажу,

– зауважив він.

В Сполучених Штатах Бентлі був засуджений за зміну свого громадянства та за участь у війні Росії проти України.

Можливо свої ж забрали помилково

Останній раз бачили Рассела Бентлі 8 квітня, коли він після "прильоту" по Донецьку намагався допомогти пораненим, і після цього перестав виходити на зв'язок.

По Донецьку системно прилітає досить точно. Є дуже простий маркер зрозуміти, що дуже боляче "прилетіло" в Донецьк, Луганськ чи на іншу окуповану територію, – там, має бути "загибла дівчинка 3 – 4 років". Це означає, що там є до 10 російських "двохсотих". В такий спосіб вони намагаються прикрити те, що і так всі бачать: що там є великі втрати,

– наголосив Петро Андрющенко.

Щодо зникнення Бентлі є 3 версії. За однією з них, до цього дотичний український рух опору.

Росіяни, за його словами, не розглядають жодних версій, тому що вони побоюються, що його підібрала колишня так звана МГБ в "ДНР". Можливо його тримають десь "на підвалі", не розібравшись, що це за американець, а також хочуть здерти з нього грошей.

Саме тому Симоньян постійно дзвонить Пушиліну, щоб розібратись, чи не свої ж його помилково забрали,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Також є версія, що він внаслідок чергового "прильоту" Бентлі пішов витягати людей і загинув.

"Враховуючи, що його немає вже понад тиждень, він точно не з'явиться. Правду ж ми почуємо найближчим часом. У будь-якому випадку для України це гарна новина. А для російської пропаганди – велика втрата", – підкреслив Петро Андрющенко.

Що відомо про зникнення американця в окупованому Донецьку