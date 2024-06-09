"Ризики відсутні": Україна повернулася до питання ратифікації Римського статуту
Джерело:Офис президента
В Офісі президента відбулася міжвідомча нарада щодо ратифікації Римського статуту. Там вказали, що Україна може повернутися до цього питання через відсутність ризиків.
Україна ще у 2000 році визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, проте не ратифікувала Римський статут. В Офісі президента зазначають, що відповідне рішення не змінить законодавство, а лиш доповнить його.
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Нарада щодо ратифікації Римського статуту
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та Генеральний прокурор України Андрій Костін 8 червня провели міжвідомчу нараду щодо ратифікації Римського статуту. На нараді були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції.
Обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей,
– повідомили в ОП.
Зазначається, що учасники зустрічі погодилися щодо відсутності ризиків ратифікації статуту.
Зустріч щодо ратифікації Римського статуту Україною / Офіс президента
Офіс президента зазначає, що юрисдикція Міжнародного суду не змінює національну юрисдикцію, а лише доповнює її. Міжнародний кримінальний суд приймає до розгляду справи лише в тих випадках, коли національні суди держави не можуть або не бажають забезпечити відповідальність за конкретні злочини.
Чому ратифікація досі не відбулася
У березні 2023 року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що з 2014 року в Україні тривають бойові дії, саме тому Україна побоювалася, що військові будуть підпадати під дію Римського статуту. Проте він зазначив, що питанням займаються.
Варто вказати, що у безпековій угоді, яку Україна підписала з Німеччиною, вказано, що наша держава підпише Римський статут, а також проведе низку інших реформ.