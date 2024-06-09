"Ризики відсутні": Україна повернулася до питання ратифікації Римського статуту

В Офісі президента відбулася міжвідомча нарада щодо ратифікації Римського статуту. Там вказали, що Україна може повернутися до цього питання через відсутність ризиків.

Україна ще у 2000 році визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, проте не ратифікувала Римський статут. В Офісі президента зазначають, що відповідне рішення не змінить законодавство, а лиш доповнить його.

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Нарада щодо ратифікації Римського статуту

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та Генеральний прокурор України Андрій Костін 8 червня провели міжвідомчу нараду щодо ратифікації Римського статуту. На нараді були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції.

Обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей,

– повідомили в ОП.

Зазначається, що учасники зустрічі погодилися щодо відсутності ризиків ратифікації статуту.

Зустріч щодо ратифікації Римського статуту Україною / Офіс президента

Офіс президента зазначає, що юрисдикція Міжнародного суду не змінює національну юрисдикцію, а лише доповнює її. Міжнародний кримінальний суд приймає до розгляду справи лише в тих випадках, коли національні суди держави не можуть або не бажають забезпечити відповідальність за конкретні злочини.

Чому ратифікація досі не відбулася

У березні 2023 року тодішній секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що з 2014 року в Україні тривають бойові дії, саме тому Україна побоювалася, що військові будуть підпадати під дію Римського статуту. Проте він зазначив, що питанням займаються.

Варто вказати, що у безпековій угоді, яку Україна підписала з Німеччиною, вказано, що наша держава підпише Римський статут, а також проведе низку інших реформ.

Римський статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Як тільки якась держава стає учасником Римського статуту, вона приймає юрисдикцію Суду щодо прописаних злочинів.