"Армія дронів" отримала потужні українські комплекси Raybird-3: долають до 2500 кілометрів

В "Армії дронів" – епічне поповнення. Мовиться про потужні українські комплекси Raybird-3. Вони долають до 2500 кілометрів.

Деталі розповів Михайло Федоров. Він нагадав, що Raybird-3 здатні долати до 2500 кілометрів. Ці "пташки" залітають у тил ворога й працюють, попри радіоелектронну боротьбу.

Зверніть увагу Михайло Федоров запевняє, що змін у роботі Starlink в Україні немає

Як дрони допоможуть під час контрнаступу ЗСУ

Федоров наголосив, що Raybird-3 зможуть допомогти воїнам ЗСУ під час майбутнього контрнаступу. "Пташки" вже добре проявили себе у ході контрнаступу на території Харківської області.

Окупанти намагалися збити дрон із комплексу БУКу біля Балаклії. Але не змогли. Raybird-3 не лише врятувався від атаки, а простежив за ворожим комплексом, який поїхав на перезарядку,

– заявив Федоров.

Наступний крок – дрон передав координати артилеристам. Тим часом герої добре відпрацювали по складу боєприпасів окупантів й завдали ворогу втрат.

Україна розробила дрони

Україна розробила безпілотник, який може суттєво погіршувати роботу "легендарних" російських засобів ППО. Ці "пташки" є технологічнішими, аніж іранські "Шахіди", а також – значно більшими.

Деталі наразі не розкривають. Водночас, вочевидь, ворогу буде дуже "гаряче".