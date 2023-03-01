У районі Кінбурнської коси росіяни підготували 4 катери для диверсантів: ЗСУ їх знищили
Збройні Сили України знищили чотири катери окупантів, які були підготовлені для диверсійно-розвідувальних груп. Наші військові завдали втрат ворогу в районі Кінбурнської коси.
Речниця оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ЗСУ знищили дві одиниці важкої артилерії, п'ять одиниць автобронетанкової техніки та чотири катери, які були підготовлені росіянами, пише 24 Канал.
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Сили оборони завдали нищівних втрат росіянам
"Це все на напрямку від Кінбурнської коси до островів Лівобережжя", – повідомила Гуменюк.
Вона також зауважила, що окупанти можуть підтягувати сили та озброєння на Кінбурнську косу з тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області.
Вони мало не на пальцях викидають, хто поїде на це завдання, оскільки знають, що повернутися звідти фактично неможливо,
– розповіла речниця ОК "Південь".
Гуменюк наголосила, що під час виїздів на вузький кінець Кінбурнської коси, росіяни обстрілюють Очаківський район та Куцурубську громаду.
Крім того, окупанти розгортають позицію для обстрілу Дніпро-Бузького лиману, що утримує від залучення Миколаївської області до участі в зерновій угоді. Однак, речниця зазначила, що ЗСУ протидіють окупантам і щодня знищують їх техніку.
"Вони обстрілюють і одразу отримують у відповідь. Тому що справді наші підрозділи контрбатарейно протидіють. І щодня у нас є досягнення щодо знищення техніки", – резюмувала Гуменюк.
Навіщо Росії Кінбурнська коса
- Згідно з даними британського оборонного відомства, російські війська, ймовірно, використовували невеликі човни для того, щоб зберегти свою присутність на ключових островах.
- Водночас Україна успішно використовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів. За даними британської розвідки, обидві сторони можливо розгорнули невеликі групи на Кінбурнській косі, яка контролює затоку Дніпра.
- Вважається, що обидві сторони прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та запобігати будь-яким спробам противника розпочати великий напад через річку.
- Згідно з оцінкою Міноборони Британії, обидві сторони, ймовірно, працюють над збереженням своєї присутності у цих районах. Морський доступ до річки є ключовим стратегічним фактором.
- На думку британських військових, ймовірність того, що Росія намагатиметься форсувати Дніпро, надзвичайно мала, оскільки це буде надзвичайно складним заходом.