У районі Керченського мосту – хмари диму: окупанти там частково зупинили рух

У районі Керченського мосту вдень 1 липня відбувається щось дивне: поблизу незаконного об'єкта окупантів – хмари з димом. Російські загарбники навіть зупинили рух через Керченський міст.

Пропагандисти не можуть визначитися з причиною диму

Очевидці повідомляють про клубки білого диму в Керчі в районі з'їзду з Кримського мосту. Також хмари диму видно в районі окупованого острова Тузла.

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У російських ЗМІ з'явилося відразу декілька причин, чому над Керченським мостом виник дим. Усі заяви кардинально відрізняються одна від одної.

Зокрема, в управлінні федеральних автомобільних доріг "Тамань" повідомили, що о 13:40 за місцевим часом рух Кримським мостом зупинено в напрямку Новоросійська буцімто через ДТП. Водночас рух у бік Керчі начебто здійснюється як завжди.

У районі Керченського мосту – хмари диму / Фото з соцмереж росіян

Інша версія у російського МЧС, яке повідомило, що задимлення біля Кримського мосту пов'язане з горінням трави.

До слова Кримський міст точно буде зруйнований, – радник глави МВС

Третю версію озвучив ставленик Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що "правоохоронні органи" буцімто проводять навчання в районі цього стратегічного об'єкта.

За його словами, так співпало, що під час "навчань" на мосту сталася ДТП. При цьому слід зазначити, що хмари білого диму – надзвичайно великі.

Димова завіса над Керченським мостом – відео

Україна скористається шансом знищити Кримський міст

Зауважимо, що Кримський міст з'єднує Росію з окупованим Кримом і пролягає через Керченську протоку. Через міст, який Росія збудувала після окупації Криму, Кремль перекидає свої війська та техніку для війни проти України.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що Україна обов'язково скористається шансом знищити Кримський міст.

Заява Олексія Данілова спричинила панічну хвилю у Росії. Голова російської ради безпеки Дмитро Медведєв вдався до погроз, а прессекретар Путіна Дмитро Пєсков акцентував на так званій "неприйнятності слів".

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