В районі Одеси два влучання: є постраждалі, з-під завалів дістали літню жінку

На Одещині кілька разів оголошували загрозу ракетних атак. Стало відомо, що під час тривоги сталося два влучання, а троє людей зазнали поранень.

Вдень і ввечері на Одещині тричі повідомляли про ракетну небезпеку. Загроза повітряних ударів нависала над Білгород-Дністровським та Одеським районами області.

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Троє постраждалих

В Одеській ОВА розповіли про наслідки ворожих атак. Три людини зазнали поранень.

Зокрема, одну 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізували. Стан потерпілої – стабільний, медики надають всю необхідну допомогу.

Також двоє літніх чоловіків – 72 та 73 років – зазнали легких травм, їм надано допомогу на місці.

Куди влучили ракети

У Силах оборони Півдня розповіли, що під час вечірніх тривог зафіксовано два влучання в Одеському районі.

Окупанти випустили ракети з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. Ракетою повітряного базування вони поцілили по дачному кооперативу. А, ймовірно, надзвуковим "Оніксом" влучили у припортову інфраструктуру. Масштаби руйнувань уточнюються.

Один ракетний удар прийшовся по дачі: фото Сили оборони Півдня

Над Одещиною тричі нависала ракетна небезпека: що відомо

10 листопада близько 19:35 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Одеської області. Особливо уважними просили бути жителів Одеси. Вже близько 19:38 в Одесі пролунав вибух. Згодом повідомили про роботу ППО.

Тривогу оголошували й о 18:50. Писали, що ворог запустив авіаційну ракету Х-59/Х-31П, яка прямувала в бік Одещини. О 19:06 дали відбій.

Вдень о 15:40 Повітряні сили теж попередили мешканців Одещини про ракетну небезпеку. Ворог запустив авіаційні ракети у бік Затоки. Моніторингові телеграм-канали зазначали, що окупанти могли запустити фальш-цілі, тобто ракети, які не мають бойової частини.

Пізно ввечері Одещину атакували "Шахеди"

Десь о 22:12 на Одещині пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомили про загрозу "Шахедів"для Чорноморська та Одеси.

В Одеській області також лунали вибухи орієнтовно о 21:25. В регіоні працювала ППО. За декілька хвилин до цього о 21:20 глава ОВА Олег Кіпер повідомив, що в сторону Одеського району летять ударні безпілотники.

Вкотре протягом дня повітряну тривогу на Півдні та Сході України оголосили приблизно о 21:17.