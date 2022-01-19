У разі агресії проти України, Росія отримає відповідь не лише США, – Блінкен
Джерело:24 канал
Ентоні Блінкен, який 19 січня прибув офіційним візитом в Україну, вчергове висловив підтримку США територіальній цілісності нашої країни. Голова Держдепу США розповів, що Україна не залишиться сама у разі повномасштабного вторгнення Кремля.
Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Блінкен констатував, що над Україною нависла безпрецедентна загроза.
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Блінкен наголосив, що США чітко вказали Росії на те, що у разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів, але й з Європи та інших країн світу.
За останні кілька років українці показали, що за допомогою друзів з усього світу вони можуть подолати будь-які перешкоди,
– наголосив він.
За словами голови Держдепу США, сила України, США та ЄС залежить від єдності. Тож, як зауважив Блінкен, мета Росії – створити розкол між країнами.
"Однак ми не можемо дозволити це зробити. Українці, ми повинні діяти спільно і посилити цю єдність. Адже вона є найбільш важливою зараз", – підсумував Блінкен.
Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував за потужну підтримку України з боку США.
Про що говорили Блінкен та Зеленський: дивіться відео
Загроза російського вторгнення до України: головне
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- Через загрозу вторгнення та вимоги Росії щодо нерозширення НАТО, які називають "гарантіями безпеки" протягом 10 – 13 січня відбулися переговори російських делегатів з США, НАТО та ОБСЄ.
- За даними американської розвідки, Росія активно готується до провокацій на Донбасі, щоб виправдати своє вторгнення до України, яке можливе вже цієї зими.
- Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ на нашу територію.