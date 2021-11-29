У разі нападу на Україну Росія зазнає величезних втрат, – Німеччина
Джерело:Інтерфакс-Україна
У випадку повномасштабного нападу на Україну Росія зазначає величезних втрат. Українські війська станом на 2021 рік – набагато сильніші, аніж були у 2014 році.
Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен зауважила, що її країна постійно контактує з Україною щодо ситуації на кордоні. Політикиня наголосила: вона не може сказати, чи планує Росія прямий напад.
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Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат,
– наголосила Фельдхузен.
Пані посол зауважила, що Росія хоче, аби українці дуже багато про неї думали й витрачали час та енергію, гадаючи, чи щось станеться.
Наразі Україна та її партнери думають, як уникнути нового нападу з боку Росії.
Фельдхузен наголосила, що була в Україні у 2014 році.
"Я, можливо, трохи спокійніша тільки тому, що я це вже бачила. Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію. У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося", – зауважила Фельдхузен.
Кулеба про "похід на Україну"
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що українські воїни мають чималий досвід у військовій справі. Його вистачить, аби протистояти країні-агресорці у разі широкомасштабного вторгнення.
- За словами Кулеби, на початку 2014 року наші ЗСУ не були готові до ефективної оборони від російської агресії.
- Водночас піднявся великий народний рух, люди долучилися до ЗСУ і вирушили на фронт, щоб захистити країну
- Станом на 2021 рік Україна має іншу армію з набагато більшим досвідом.
- Саме тому Кулеба наголосив, що для російської армії "похід на Україну" нині аж ніяк не буде легким.