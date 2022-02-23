У разі необхідності миттєво ухвалимо воєнний стан, – Данілов

Олексій Данілов заявив, що у разі необхідності воєнний стан в Україні ухвалять миттєво. Водночас наразі такого наказу немає.

Відповідну заяву Данілов зробив під час брифінгу 23 лютого, повідомляє 24 канал. Секретар РНБО запевнив, що упродовж останніх 2 – 3 днів у Росії приймають якісь акти та підписують якісь документи щодо нашої території. Водночас на це країна-окупантка не має жодного права.

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У разі необхідності цей стан (воєнний – 24 канал) ухвалять миттєво. Наразі такого рішення немає. Але ми готові до будь-яких речей,

– запевнив Данілов.

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