Разом з HIMARS: США оголосять про військову допомогу Україні на 500 мільйонів доларів, – CNN

Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні вже 23 червня. Йдеться про поставки на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив анонімний американський чиновник. Водночас у Білому домі заявили, що адміністрація Байдена продовжуватиме регулярно надавати Україні допомогу в галузі безпеки.

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Додаткові системи HIMARS для України

Як повідомив неназваний представник влади США, пакет допомоги включатиме реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та артилерійські боєприпаси.

Схожа інформація надходить не вперше. Днями, американські чиновники вже заявили про можливість надання Україні додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS. Зокрема, в рамках наступної допомоги до нас може надійти ще 4 установки.

Про те, що допомога надходитиме далі заявив також заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол. Під час Конференції з питань національної безпеки CNAS він зазначив, що зараз ми спостерігаємо лише "початковий" транш.

США передають Україні системи HIMARS: коротко

1 червня США схвалили 11 пакет військової допомоги Україні. Він включає надання реактивних систем залпового вогню HIMARS, про які просила Україна.

Передача зброї затягувалася, оскільки у США було побоювання, що Україна може завдавати ударів по території Росії. Водночас Володимир Зеленський запевнив, що Україна не збирається здійснювати атаки по ворожих землях.

В оперативному командуванні "Південь" 21 червня повідомили, що українські сили завдали удару по російських позиціях на острові Зміїний. В ОК "Південь" наголосили, що для удару були використані різні сили та засоби, проте деталі операції не розголошувалися.

Не HIMARS єдиними: на фронті з'явилися німецькі Panzerhaubitze2000

Попри заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, що у Берліна є великий список клієнтів на зброю, які чекають на неї по 2 – 3 роки, він пообіцяв пришвидшити поставки в Україну. Він запевнив, що вся техніка, яку вже пообіцяли дати Києву, прийде вчасно.

Інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. До того ж він наголосив, що в українській артилерійській родині уже з'явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. За його словами, це вже 6-й вид артилерії 155 калібру, який посилює нашу оборону.

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