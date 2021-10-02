Разом із Саакашвілі затримали господаря квартири, в якій переховувався політик

Грузинські правоохоронці спіймали Міхеіла Саакашвілі ввечері 1 жовтня в одній з квартир у Тбілісі. Окрім політика, силовики затримали і господаря помешкання.

Таку заяву про затримання Саакашвілі та власника квартири зробив під час брифінгу 2 жовтня начальник кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії Мамука Челідзе.

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Затримали й власника квартири, в якій переховувався Саакашвілі

Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для недопущення протистояння в суспільстві й виникнення можливої дестабілізації,

– розповів Челідзе.

За його словами, спіймали політика в одній із квартир у Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі. Крім того, затримали і господаря квартири, в якій переховувався Саакашвілі.

Наразі МВС почало розслідування за фактом незаконного перетину політиком грузинського кордону.

Затримання Саакашвілі у Грузії: коротко