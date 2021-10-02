Разом із Саакашвілі затримали господаря квартири, в якій переховувався політик
Джерело:" Эхо Кавказа"
Грузинські правоохоронці спіймали Міхеіла Саакашвілі ввечері 1 жовтня в одній з квартир у Тбілісі. Окрім політика, силовики затримали і господаря помешкання.
Таку заяву про затримання Саакашвілі та власника квартири зробив під час брифінгу 2 жовтня начальник кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії Мамука Челідзе.
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Затримали й власника квартири, в якій переховувався Саакашвілі
Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для недопущення протистояння в суспільстві й виникнення можливої дестабілізації,
– розповів Челідзе.
За його словами, спіймали політика в одній із квартир у Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі. Крім того, затримали і господаря квартири, в якій переховувався Саакашвілі.
Наразі МВС почало розслідування за фактом незаконного перетину політиком грузинського кордону.
Затримання Саакашвілі у Грузії: коротко
- Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. У цей день політик тільки в'їхав на територію країни, проте його ще раніше заочно засудили до 6 років ув'язнення.
- У прокуратурі Грузії стверджують, що українське громадянство не допоможе Саакашвілі повернутися до України. Адже злочини, у яких його звинувачують, він скоїв на грузинській території.
- Лідерка країни Саломе Зурабішвілі виступила з категоричною заявою – мовляв, вона ніколи не помилує політика.
- 2 жовтня 3 президент Грузії написав листа з в'язниці, у якому заявив, що вироки йому ухвалювали на замовлення Володимира Путіна.
- У Офісі Президента затримання оцінили як помсту Саакашвілі.
- У Міністерство закордонних справ викликали грузинського дипломата. Під час зустрічі з Сандро Топурією українська сторона наголосила на тому, що законні права Саакашвілі повинні бути повністю дотриманими.