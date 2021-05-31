Разом з сім'ями: Чехію покинули всі вислані російські дипломати

Усі російські дипломати, які мали покинути Чехію у понеділок, 31 травня, це зробили. З Праги виїхала друга група співробітників російського посольства.

Прессекретар російського посольства Ніколай Брякін розповів, що на цьому етапі завершився процес приведення в паритетне співвідношення чисельності посольств Росії у Празі і Чехії у Москві.

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Прагу покинула друга група співробітників посольства Росії, що складається з 60 людей, включаючи членів їх сімей. Вони потрапили під ініційоване чеською стороною скорочення штатів диппредставництв,

– заявив Брякін.

Перша група російських дипломатів виїхала з Чехії ще 29 травня. Першим спецрейсом Прагу залишили 54 дипломати.

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На військових складах у Врбетіце у 2014 році прогриміла серія вибухів. Жертвами стали 2 людей.

Згодом чеські видання повідомили: зброю, яку зберігали у Врбетіце, могли готувати для України.

У 2021 році прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що до вибухів у Врбетіце причетні російські спецслужби.

Після розкриття гучної справи Чехія вислала 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою.

У відповідь Росія заявила, що висилає 20 чеських дипломатів.

Уряд Чехії ухвалив рішення, що десятки дипломатів мають залишити російське посольство до кінця травня 2021 року.