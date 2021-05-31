Разом з сім'ями: Чехію покинули всі вислані російські дипломати

Усі російські дипломати, які мали покинути Чехію у понеділок, 31 травня, це зробили. З Праги виїхала друга група співробітників російського посольства.
Прессекретар російського посольства Ніколай Брякін розповів, що на цьому етапі завершився процес приведення в паритетне співвідношення чисельності посольств Росії у Празі і Чехії у Москві.
Зауважте СБУ передала Чехії нові докази репресій проти її народу в СРСР
Прагу покинула друга група співробітників посольства Росії, що складається з 60 людей, включаючи членів їх сімей. Вони потрапили під ініційоване чеською стороною скорочення штатів диппредставництв,
– заявив Брякін.
Перша група російських дипломатів виїхала з Чехії ще 29 травня. Першим спецрейсом Прагу залишили 54 дипломати.Зверніть увагу! Уряд Чехії ухвалив рішення, що десятки дипломатів мають залишити російське посольство до кінця травня 2021 року.
Дипломатичний скандал між Чехією та Росією: головне
- На військових складах у Врбетіце у 2014 році прогриміла серія вибухів. Жертвами стали 2 людей.
- Згодом чеські видання повідомили: зброю, яку зберігали у Врбетіце, могли готувати для України.
- У 2021 році прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив, що до вибухів у Врбетіце причетні російські спецслужби.
- Після розкриття гучної справи Чехія вислала 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою.
- У відповідь Росія заявила, що висилає 20 чеських дипломатів.