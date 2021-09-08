Разом зі Шмигалем: у "Слузі народу" анонсували відставку всього Кабміну

Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда анонсував, що у жовтні планують відставку всього Кабміну. Зокрема, разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Депутат вважає, що на початку жовтня українці матимуть новий уряд. За його словами, деякі міністри залишаться, але більшість – оновлять відповідно до нових завдань та цілей.

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Шмигаля, ймовірно, замінять

За словами Дунди, прем'єр-міністра також замінять. Нардеп пояснив, що Шмигаль займався розвитком економіки під час кризи, що спричинила пандемія коронавірусу. Тепер завдання змінились.

У нас є вже трошки інше завдання, це – вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге, це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим,

– сказав Дунда.

Щоправда, політик наголосив, що його слова – це враження від останніх подій.

До уряду – високі вимоги

Треба розуміти, як наголосив нардеп, що змінились економічні обставини. Вони взагалі інші, ніж були рік тому. Оскільки Україна підписала відповідні угоди і домовилися про співпрацю із США – їх треба виконувати. Це ставить високі вимоги до уряду – зокрема й до Верховної Ради, але насамперед до виконавчої влади.

Вони впорались зі своїм завданням, але ми говоримо про розвиток і подальшу співпрацю із США. Це трохи інше завдання. Для кожного уряду, міністра є свій час,

– зазначив "слуга".

"Той Кабмін, який є наразі, працював під час коронакризи. Він утримував ситуацію не в найгіршому стані і не в найкращому – в середньому, щоб економіка не впала", – сказав Дунда.

Ситуація стане зрозумілою через 2 тижні

За його словами, найближчі 1 – 2 тижні ніхто не надасть достеменного варіанту, в якому Україна рухатиметься. "Я думаю, що до майбутнього пленарного тижня, ми зрозуміємо, як Офіс Президента і влада пропонує рухатись та виконувати ці завдання", – додав Дунда.

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