Разом зі Шмигалем: у "Слузі народу" анонсували відставку всього Кабміну
Джерело:UA: Перший
Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда анонсував, що у жовтні планують відставку всього Кабміну. Зокрема, разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Депутат вважає, що на початку жовтня українці матимуть новий уряд. За його словами, деякі міністри залишаться, але більшість – оновлять відповідно до нових завдань та цілей.
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Шмигаля, ймовірно, замінять
За словами Дунди, прем'єр-міністра також замінять. Нардеп пояснив, що Шмигаль займався розвитком економіки під час кризи, що спричинила пандемія коронавірусу. Тепер завдання змінились.
У нас є вже трошки інше завдання, це – вихід з коронакризи. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге, це питання безпеки, яке стало на порядку денному найважливішим,
– сказав Дунда.
Щоправда, політик наголосив, що його слова – це враження від останніх подій.
До уряду – високі вимоги
Треба розуміти, як наголосив нардеп, що змінились економічні обставини. Вони взагалі інші, ніж були рік тому. Оскільки Україна підписала відповідні угоди і домовилися про співпрацю із США – їх треба виконувати. Це ставить високі вимоги до уряду – зокрема й до Верховної Ради, але насамперед до виконавчої влади.
Вони впорались зі своїм завданням, але ми говоримо про розвиток і подальшу співпрацю із США. Це трохи інше завдання. Для кожного уряду, міністра є свій час,
– зазначив "слуга".
"Той Кабмін, який є наразі, працював під час коронакризи. Він утримував ситуацію не в найгіршому стані і не в найкращому – в середньому, щоб економіка не впала", – сказав Дунда.
Ситуація стане зрозумілою через 2 тижні
За його словами, найближчі 1 – 2 тижні ніхто не надасть достеменного варіанту, в якому Україна рухатиметься. "Я думаю, що до майбутнього пленарного тижня, ми зрозуміємо, як Офіс Президента і влада пропонує рухатись та виконувати ці завдання", – додав Дунда.
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Чутки про відставку Кабміну: основне
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нещодавно заявив, що наприкінці вересня 2021 року можна очікувати ротації в українському уряді. Депутати навіть підготували "внутрішній рейтинг" усіх членів Кабміну.
- ЗМІ припускали, що у відставку можуть відправити міністра оборони Андрія Тарана, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.
- Щоправда, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук говорила, що відставки можливі, але якісь заяви з цього приводу не надходили.