Разумков і Аваков уклали "союз" через конфлікт з Офісом Президента, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, для зміцнення своїх позицій у владі Дмитро Разумков вирішив налагодити стосунки з Арсеном Аваковим. Пишуть, що спікер уклав "політичний союз" з главою МВС.

Такі дії очільника Верховної Ради викликали стурбованість в ОП, адже у Банкової непрості взаємини з міністром. Про це повідомляє видання НВ, посилаючись на джерела, близькі до Дмитра Разумкова.

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Проте, соратники спікера не вважають налагоджені відносини з Арсеном Аваковим "союзом проти Офісу Президента".

Окрім цього, глава Ради налагодив контакти з лідерами парламентських фракцій "Європейської Солідарності", "Батьківщини" й ОПЗЖ.

Зеленський проти Разумкова

У матеріалі також розповідається, що відносини президента Володимира Зеленського та спікера Дмитра Разумкова зруйнувалися восени 2020 року.

Тоді, за даними НВ, на Банковій вирішили збирати голоси за звільнення чинного очільника Верховної Ради з посади, але цей план провалився і остаточно зіпсував взаємини між політиками.

Тривалий час ЗМІ пишуть, що Дмитро Разумков готується йти на президентські вибори у 2024 році. Зі свого боку Володимир Зеленський каже, що "поки рано говорити" про другий термін . Однак у "Слузі народу" його просять балотуватися знову.

До слова, опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 16 – 18 травня 2021 року, свідчить, що Володимир Зеленський має найвищий рейтинг серед політиків.

Зазначається, що якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то понад 30% виборців віддали б свої голоси за чинного главу нашої держави.