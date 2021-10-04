Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним
Джерело:24 канал
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голосування за його відкликання з посади має відбутися за регламентом. Щодо того, що "слуги" не хочуть із ним зустрічатися – це "випрацювана позиція".
Відповідну заяву Дмитро Разумков зробив на засіданні погоджувальної ради. Зустріч спікера із нардепами мала відбутися о 18:00 4 жовтня.
Нагадаємо "Слуги народу" відмовились від зустрічі, на яку їх кликав Разумков
"Отримав листа про відмову"
Як розповів спікер Верховної Ради, у ЗМІ ходить інформація, що його відкликання розглядатимуть у цей вівторок-четвер. Втім, за його словами, це не збігається із регламентом.
Поки я голова Верховної Ради, тут буде діяти закон. Потім, що буде – подивимося. Можемо робити це так, як було у позаминулий четвер…
– заявив Разумков.
Щодо самої зустрічі із фракцією, про яку Разумков попросив, то зазначив – отримав офіційний лист із відмовою. Мовляв, колеги зазначили, що сенсу у такій зустрічі немає. Спікер Ради з іронією сказав, що це і є демократія: у фракції лише одна позиція і вони не хочуть чути протилежної.
Позиція випрацювана і добре, що вона притримується лише однієї точки зору. Інших точок зору не потрібно. Це, дійсно, принцип демократії,
– з в'їдливою усмішкою сказав Разумков.
Наостанок він зазначив: якщо у якихось інших фракцій буде потреба зустрітися – він готовий обговорити свою діяльність на посаді спікера.
Зустріч Разумкова і "Слуги народу" через його відкликання: що варто знати
- Дмитро Разумков запросив нардепів фракції "Слуга народу" на зустріч, щоб обговорити їхню ініціативу про відкликання спікера.
- Зустріч мала відбутися наступного дня після їхнього приїзду із засідання "Великої фракції" у Трускавці – 4 жовтня.
- Як пояснила прессекретарка Разумкова Ольга Туній, спікер парламенту під час зустрічі хотів би обговорити його "незадовільну" роботу за 2 роки на посаді голови Верховної Ради.
- Втім, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що такого спілкування не буде.
- Уже приблизно 200 нардепів зі "Слуги народу" поставили свої підписи за відставку Разумкова.