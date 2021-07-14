Разумков має свою політичну позицію, – Корнієнко про можливу відставку спікера Ради

Дмитра Разумкова називають ефективним спікером Верховної Ради України. У нього є чітка позиція, тож ходять чутки про його окремий політичний проєкт. Однак, кадрових змін у ВРУ наразі не планують.

Про це у програмі "Що це було?" заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Разумков працює ефективно, попри "палки в колеса" від опозиції. Він вміє спілкуватися з колегами.

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"Дмитро Олександрович має свою політичну позицію. По деяких питаннях він займає свою окрему позицію, як народний депутат", – зазначив Корнієнко.

Власний політичний проєкт

Раніше Разумков очолював партію "Слуга народу". З огляду на "кар'єрний ріст", багатьох цікавить, чи є у нього потенціал започаткувати окремий політичний проєкт.

Холодна оцінка – звичайно є. Він, як і інші колеги Зе-команди, має генезис політтехнолога: Дмитро Олександрович є політичним консультантом, багато працював із різними колегами,

– пояснив Корнієнко.

За словами депутата, коли людина є політиком і технологом, їй простіше працювати в політиці. Є краще розуміння аудиторії і тих, із ким працюєш, порядку денного. Тож чи робити самостійний проєкт і коли – це питання лише особистого вибору.

Ефективний голова ВРУ

Колега назвав Разумкова першим ефективним очільником уряду за останні кілька скликань. Він жорстко працює у межах регламенту, не дозволяє порушень, як його попередники. У залі ВРУ не переголосовують закони й не розглядають питання за другим разом.

Окрім цього, спільними зусиллями у сесійній залі запустили сенсорну кнопку. Завдяки цьому розв'язали проблему кнопкодавства. Є багато законопроєктів, які підтримує понад 300 депутатів, що також свідчить про ефективну роботу Ради.

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"Палки в колеса"

"Слуга народу" зауважив, що він та його колеги хочуть робити все швидше, у турборежимі. Регламент дещо стопорить роботу, але закон виконують. Корнієнко акцентував на "чітерстві" з боку опозиції. Мовиться про "поправковий спам", блокування законопроєктів постановами про невідповідність регламенту й інші речі.

"Це набуло ознак парламентської пандемії. Кожен закон, який не подобається опозиції, вони блокують спочатку правками, а потім – постановами", – наголосив Корнієнко.

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