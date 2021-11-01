Разумков поділився планами про власну політсилу та кого там чекає

Дмитро Разумков після звільнення з посади спікера парламенту готується до створення власної політичної сили. Він заявив, що прагне створити партію, аби виконати обіцянки, які не виконують "слуги народу".

Якою буде політсила Разумкова

Про це політик розповів в ефірі одного з телеканалів. Дмитро Разумков заявив, що за ідеологією партія буде заснована на "розумному консерватизмі".

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"Ми повинні змінювати країну на краще, але реформи повинні проводитися зрозуміло для людей, зрозуміло для бізнесу, зрозуміло для наших міжнародних партнерів. І головне, вони повинні мати чіткий план – що за чим відбуватиметься і до яких позитивних наслідків це може призвести", – резюмував політик.

На думку Разумкова, розумний консерватизм потрібен, тому що 40% людей не зможуть пройти сучасні виклики без допомоги держави. З іншого боку, за словами політика, у відносинах з бізнесом влада має бути ліберальнішою.

Разумков розповів про членів його майбутньої партії

Дмитро Разумков зазначив також, яких політиків планує набрати у свою майбутню політсилу. На його думку, у команді повинні бути різні думки, різні люди. Ключовим фактором повинен бути питання професіоналізму.

Якщо говоримо про команду у 2019 році ("Слугу народу" – 24 канал), вона базувалась не на згуртованості людей, а на принципах. Принципи або є, ти їх дотримуєшся, або немає,

– переконаний колишній спікер.

Разумков створює власну політсилу: що відомо