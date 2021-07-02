Жінкам має бути зручно, – Разумков про скандал з підборами для жінок-військових

Справжній бум в українському суспільстві викликала ідея того, що курсантки ЗСУ мають марширувати на параді до Дня Незалежності на підборах. Голова Ради Дмитро Разумков заявив, що має бути передбачена форма.

Жінки на параді мають марширувати у зручному взутті. Таку заяву Дмитро Разумков зробив на брифінгу у Раді.

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Як Разумков відреагував на підбори для дівчат-військових

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що жінки-військовослужбовці, які беруть участь у військовому параді на День Незалежності, повинні бути в зручному взутті. Саме вона є частиною військової форми.

Він додав: нормально ставиться до того, коли дівчата ходять на підборах.

Якщо ми говоримо про армію, якщо ми говоримо про парад, я думаю, у нас передбачена форма ... і з точки зору логіки, і з точки зору зручності,

– сказав Разумков.

Скандал із жіночими підборами на параді ЗСУ: головне

Міністерство оборони України опублікувало у соцмережах світлини з тренування дівчат-військових до жіночої "коробки" на День Незалежності.

Обурення викликало те, що дівчата мають марширувати на підборах.

Користувачі мережі обурилися і назвали це не просто сексизмом, а і знущанням.

У Верховній Раді виступили із вимогою скасувати це дійство і видати дівчатам звичайне взуття.

На годині запитань до уряду міністру оборони Андрію Тарану подарували дамські туфлі на підборах.

Згодом Таран підтвердив, що для дівчат-військових буде нове взуття до Дня Незалежності, а не те, яке було на репетиції.