Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Попередньо відомо, що у нього увійдуть орієнтовно 25 нардепів.

Відповідну інформацію підтвердила прессекретарка ексспікера Ольга Туній. Про це також 5 листопада розповів виданню співрозмовник видання у Верховній Раді.

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Разумков створює своє міжфракційне об'єднання

Джерела видання розповіли, що у нове об'єднання увійдуть орієнтовно 25 нардепів. Попередньо відомо, що це будуть політики зі "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.

Так, це правда. Нарешті в Раді з'явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи скоріше за все вже направили на ім'я Руслана Стефанчука,

– заявила прессекретарка політика.

Вона пояснила, що на такий крок пішли тому, що більшість потенційних соратників Разумкова є депутатами-списочниками. Тому в разі виходу зі своєї фракції вони можуть втратити мандат.

Попередньо відомо, що у об'єднання Дмитра Разумкова увійдуть:

"слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько;

колишня "слуга" Людмила Буймістер;

нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

До речі, 1 листопада сам Дмитро Разумков заявив, що після звільнення з посади спікера парламенту готується до створення власної політичної сили. Він запевнив, що прагне створити партію, аби виконати обіцянки, які не виконують "слуги народу".

Коротко про звільнення Разумкова з посади спікера та його заяви щодо власної політсили

1 листопада Дмитро Разумков заявив, що за ідеологією партія буде заснована на "розумному консерватизмі". На думку Разумкова, розумний консерватизм потрібен, тому що 40% людей не зможуть пройти сучасні виклики без допомоги держави. З іншого боку, за словами політика, у відносинах з бізнесом влада має бути ліберальнішою.

Відповідні чутки про створення нової політсили почали ширитись після того, як Дмитра Разумкова 7 жовтня 246 народних депутатів відправили у відставку з посади спікера Верховної Ради.

28 жовтня Разумков підтвердив чутки про те, що він планує створити власну політичну силу. Політик є нардепом, однак фактично не належить до жодної політсили, адже зі "Слуги народу" він вийшов, коли став спікером.