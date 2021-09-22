Разумков віддаляється, – Мендель про те, що спікера не запросили на зібрання "Слуги народу"

У Трускавці планують велике зібрання нардепів від "Слуги народу", участь у якому візьмуть представники Офісу Президента, Кабміну та сам Володимир Зеленський. Дмитра Разумкова на цю зустріч не запросили. На думку Юлії Мендель, це через те, що спікер віддаляється від команди.

Про це Мендель розповіла у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі.

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Показовий фактор – Разумков віддаляється. – Мендель

Ексречниця президента зауважила, що ходили чутки, що, мовляв, Разумков проявляв свою відокремленість на попередньому зібранні у Трускавці. Політик начебто намагався зібрати якусь окрему групу нардепів, які б стали його командою.

Не знаю, як там ухвалювали рішення у парламенті щодо поїздки у Трускавець, але, можливо, це є одним із показових факторів, коли Разумков відділяється від команди,

– сказала Мендель.

Також колишня прессекретарка Зеленського зазначила, що спікер вважає себе "вагомим суб'єктом" у політичному житті, отож цілком можливо, що монобільшість дозволить йому йти окремим шляхом. Через це нардепи і можуть проголосувати за відставку Разумкова з посади.

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Разумков повідомив раніше, що його у Трускавець поки не кликали

Раніше спікер повідомив, що його не запросили на майбутнє зібрання у Трускавець. Разумков зазначив, що, якщо покличуть – то він обов'язково приїде, якщо ні – то не з'явиться. Голова Верховної Ради додав, що не ходить в гості без запрошення.