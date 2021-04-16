Умови чітко визначені, – Разумков розповів про можливість введення воєнного стану в Україні

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні немає підстав для введення режиму воєнного стану в Україні.

Водночас "слуга народу" наголосив, що Верховна Рада у разі необхідності готова вжити відповідні заходи невідкладно. Про це він повідомив у програмі "Постаті".

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Умови введення воєнного стану чітко визначені – це схвалення (на засіданні Верховної Ради – 24 канал) указу президента. Але станом на сьогодні підстав для введення воєнного стану немає,

– сказав нардеп.

Дмитро Разумков також додав, що парламент займатиме "одностайну або майже одностайну позицію" та відстоюватиме інтереси України у разі, якщо виникнуть питання щодо обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави.

Воєнний стан в Україні: що відомо

В Україні воєнний стан може бути запроваджений на всій її території або в окремих її місцевостях. Запровадження відбувається у кілька етапів:

Рада національної безпеки й оборони подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту;

Президент видає указ про введення воєнного стану;

Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента;

Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

Загострення на Донбасі: коротко

Протягом останніх декількох тижнів Росія стягує свої війська до наших кордонів.

Українська розвідка попередила, що до 20 квітня їхня чисельність може сягнути 110 тисяч одиниць особового складу.

Окрім цього, країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу