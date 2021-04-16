Умови чітко визначені, – Разумков розповів про можливість введення воєнного стану в Україні

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні немає підстав для введення режиму воєнного стану в Україні.

Джерело:

"4 канал"

Водночас "слуга народу" наголосив, що Верховна Рада у разі необхідності готова вжити відповідні заходи невідкладно. Про це він повідомив у програмі "Постаті".

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Умови введення воєнного стану чітко визначені – це схвалення (на засіданні Верховної Ради – 24 канал) указу президента. Але станом на сьогодні підстав для введення воєнного стану немає,
– сказав нардеп.

Дмитро Разумков також додав, що парламент займатиме "одностайну або майже одностайну позицію" та відстоюватиме інтереси України у разі, якщо виникнуть питання щодо обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави.

Воєнний стан в Україні: що відомо

В Україні воєнний стан може бути запроваджений на всій її території або в окремих її місцевостях. Запровадження відбувається у кілька етапів:

  • Рада національної безпеки й оборони подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту;
  • Президент видає указ про введення воєнного стану;
  • Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента;
  • Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

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