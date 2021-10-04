Разумков заявив, що регламент не дозволяє відправити його у відставку цього тижня

Дмитро Разумков повідомив, що цього пленарного тижня Рада не може розглянути питання його відставки. Усе через регламент роботи парламенту.

Разумков запевнив, що не затягуватиме процес розгляду власної відставки. Водночас цього тижня зробити це не вдасться, навіть якщо 4 жовтня прийдуть підписні листки.

Зауважте Разумков з іронією прокоментував відмову "Слуг народу" від зустрічі з ним

Фізично провести аудит Рахункової по кошторису й підготувати звіт голови до кінця тижня, і роздати його не пізніше, як за два дні до розгляду питання на засіданні Верховної Ради, – неможливо,

– заявив Разумков.

Спікер зауважив, що завжди дотримується слова. Він наголосив, що все відбудеться відповідно до регламенту. Вектор подальшого руху визначить результат на табло.

Чи заберуть у Разумкова мандат

Разумков заявив, що згідно з законом у нього не можуть забрати мандат.

Водночас спікер не виключає іншого варіанту розвитку подій.

За словами Разумкова, "у нас різне буває".