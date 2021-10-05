У Разумкова конфлікт особисто зі Зеленським, – політичний аналітик

Напруження у відносинах між Дмитром Разумковим і Володимиром Зеленським посилювалось давно. Саме тому очікувати лояльності від спікера до президента після відставки не варто.

Про це в ефірі 24 каналу заявив політичний аналітик Володимир Фесенко. Він додав, що конфлікт між спікером Верховної Ради та президентом вже набрав серйозних обертів як на емоційному рівні, так і в політичному сенсі.

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Для порівняння Фесенко згадав відставку Авакова.

Аваков показово демонстрував лояльність президенту, але давав зрозуміти, що йому не подобаються деякі люди з його оточення. А тут зовсім інша ситуація – це вже конфлікт із самим президентом. Володимир Фесенко Політичний аналітик

Також, він додав, що, можливо, Разумков не буде одразу демонструвати свою опозиційність Зеленському, але те, що він буде в опозиції – немає жодних сумнівів.

Відставка Разумкова – питання часу

Фесенко зазначив, що відставка спікера Верховної Ради – питання часу.

Разумков вже давно відірвався від своєї політичної команди, це відбувалось поступово. Проте, ситуація із законом про олігархів стала останньою краплею,

– розповів політичний аналітик.

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