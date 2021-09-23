Разумкова не запросили, бо засідання фракції – це не весілля, – Корнієнко

У "Слузі народу" анонсували проведення великої наради за участю нардепів, представників уряду та президента. На зібрання, яке пройде у Трускавці, не запросили главу парламенту Дмитра Разумкова.

Глава провладної партії Олександр Корнієнко пояснив, що спікера не покликали, бо "засідання – це не весілля". Про це він повідомив під час брифінгу в Раді 23 вересня.

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Ми не робимо спеціальні запрошення в стилі сільського весілля, сучасного весілля, з квітами, без квітів. Це робоча нарада і її учасники у відповідний термін отримають відповідні запрошення у тій формі, в якій запрошення на робочі наради приходять,

– сказав нардеп.

Водночас Олександр Корнієнко припустив, що Дмитро Разумков чекає запрошення по системі електронного документообігу Ради, і зауважив, що останнім часом ця система погано працює і не всі листи в ній відкриваються.

Окрім цього, участі спікера у нараді можуть завадити "накладки" в його власному графіку.

За словами "слуги народу", у ці дні глава парламенту може перебувати з делегацією у Польщі.

Корнієнко натякнув, що перешкодою можуть стати й проблеми зі здоров'ям Разумкова.

Ймовірна відставка Дмитра Разумкова: що відомо

У ЗМІ з'явились чутки про ймовірну відставку Дмитра Разумкова через його конфлікти з партією. Зокрема, він направив закон про деолігархізацію на розгляд Венеційській комісії.

Згодом прямо у прямому ефірі глава Верховної Ради посварився з очільником фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Окрім цього, 20 вересня спікер звернувся до правоохоронних органів, щоб ті розібрались із можливим підкупом народних депутатів.

Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

Дмитро Разумков – перший номер виборчого списку президентської партії. Однак він не є членом фракції, адже коли його призначили спікером – йому довелося покинути лави "Слуги народу" в парламенті.