У Разумкова немає жодних шансів виграти президентські вибори, – Потураєв

В мережі з'явилась інформація, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче балотуватись у президенти на майбутніх виборах. Але підстав для такого рішення немає.

Він є фаховою людиною і, ймовірно, зовсім про це не думає. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

До теми Зеленський питав у Разумкова, чи хоче спікер балотуватися у президенти, – ЗМІ

За його словами, нардеп дуже добре знає Разумкова. Тому не вірить, що голова Верховної Ради може думати про президентство.

Він достатньо розумний, щоб розуміти, що шансів виграти президентські вибори в нього немає жодних, а навпаки, є шанси собі "спаплюжити" репутацію і втратити політичний рейтинг,

– наголосив Потураєв.

Депутат зауважив, що сама ідея, ніби Разумков створює якусь політичну конкуренцію Зеленському як майбутній кандидат в президенти – майбутньому кандидату в президенти, є хибною.

Коротко про політичні амбіції Разумкова

У травні 2021 року з'явилась інформація, нібито Зеленський запитував в Разумкова, чи він планує балотуватись на виборах. Сам спікер тоді спростував це.

Пізніше на одному з українських телеканалів Разумков заявив, що дуже сконцентрований на виконанні своїх обов'язків на посаді спікера парламенту. Тому наразі він не замислюється про балотування в президенти.