З Разумковим може конструктивно працювати будь-яка фракція, – Рахманін
Джерело:24 канал
Кожен з минулих спікерів Верховної Ради відповідав чи не відповідав на певному етапі складу депутатів. За усіх плюсів та мінусів спікера Дмитра Разумкова, він є чи не одним з найкращих на своїй посаді.
Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі сказав депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін. Він зазначив, що попри належність Разумкова до конкретної політсили, той намагається захищати інтереси парламенту у базових питаннях.
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"Це людина, яка намагається дотримуватися регламенту настільки, наскільки це можливо на його посаді з огляду на всі обставини. І це людина, з якою будь-якій фракції Верховної Ради не те щоб комфортно, але достатньо конструктивно працювати", – розповів Рахманін.
Як працює Разумков
За словами депутата, Разумков виступає певним балансом, який дозволяє Верховній Раді виходити зі складних конфліктних історій. Він розповів, що коли був головою фракції, то часто був на різних нарадах голови парламенту.
Пам'ятаю велику кількість конфліктних складних ситуацій, коли позиції представників різних фракцій були непримиренними. Знаходити компроміси – це дуже складна річ. Разумкову це здебільшого вдавалося,
– зазначив Рахманін.
Нардеп наголосив, що парламент при всіх суперечностях, які є і будуть, був все одно працездатним та дієвим. Однак ніхто не знає, як працюватимуть за нового спікера.
Конфлікт Разумкова та "Слуги народу": що відомо
- ЗМІ повідомили, що в спікера Дмитра Разумкова конфлікт зі "Слугою народу".
- Причиною може бути закон про олігархів, який голова Верховної Ради направив на розгляд Венеційській комісії. Він припускає, що законопроєкт порушує права людини.
- Разумков 20 вересня звернувся до правоохоронців. Він підозрює, що народних депутатів могли підкупити, щоб ті діяли проти нього.
- В Офісі Президента повідомили, що до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова немає серйозних претензій, але є різні погляди на майбутнє держави.
- Журналіст Юрій Бутусов вважає, що скандал з Разумковим штучним. Його створили, щоб привернути увагу до закону про олігархів.