Путінською мовою це VIP-села, – політолог про дії російських повстанців

Від ранку 22 травня російські добровольці почали "звільняти" населені пункти Бєлгородської області та "демілітаризовувати" їх, щоб з цих територій не обстрілювали Україну. Це села, де розташовані шахти ядерних зарядів та ракетних носіїв.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, у Росії вже розпочалась громадянська війна.

До теми "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

"Росіян можна привітати з початком громадянської війни. Саме так 100 років тому після Першої світової війни одні громадяни Росії пішли вбивати інших громадян Росії. Піком їхніх вбивств і революційних прагнень було вбивство царя", – зауважив він.

Удар для Путіна

Давидюк зазначив, що російський диктатор Владімір Путін постійно повторював "нас там нєт", а в Україні нібито "громадянська війна". Однак сталось так, що насправді внутрішня війна розпочалась у країні-агресорці.

Ці 3 села, по яких вони (добровольці – 24 Канал) вдарили, не просто села. Там розташовані шахти ядерних зарядів та ракетні носії. Путінською мовою це ядерні VIP-села. Там перебуває найбільша сила Путіна,

– підкреслив політолог.

Він додав, що події у Бєлгородській області – серйозний удар для Путіна. На його думку, диктатор дуже боїться та панікує.

Нова заява Пєскова про події у Бєлгороді: дивіться відео

"Звільнення" Бєлгородської області: головне