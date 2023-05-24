Щось пішло не так: на Бєлгородщині пропагандисти бідкалися про "міни з неба"
Російські пропагандисти все ж вирішили спробувати повернутися в "визволені від ворожих ДРГ" території у Бєлгородській області. Знімаючи свої сюжети, вони зіткнулися із досить неприємним та неочікуваним сюрпризом.
В одному з міст на росіян з неба почали падати "невідомі міни". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що сталося з окупантами у "визволені" Бєлгородській області
Російські горе-журналісти 24 травня приїхали у "героїчно визволені" місто Грайворон та село Глотово. Там вони вирішили зняти кілька відео про те, як російські солдати "важкими силами вибивали з території диверсійно-розвідувальні групи".
Однак вже згодом на місці, де вони перебували, раптом з неба нібито посипалися невідомі предмети. Окупанти припустили, що це могли бути "міни".
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Звісно ж пропагандисти одразу ринулися тікати нібито від обстрілів. Чомусь вони вирішили, що їхні мікроавтобуси є "найбільш безпечним місцем" у цьому регіоні.
Наразі достеменно невідомо, що саме прилетіло по загарбниках. Також росіяни не повідомляли чи є постраждалі внаслідок "прольоту невідомих мін".Зверніть увагу! Українська сторона, на відміну від росіян, не обстрілює ворожу територію зі своєї зброї. Тому всі спроби росіян звинуватити нашу країну в "агресії" є лише черговою брехнею.
Що відомо про "звільнення" Бєлгородщини РДК
- Аби "звільнити" російські регіони від режиму Путіна, легіон "Свобода Росії" та РДК провели спільну операцію. Під час операції, яка розпочалася 22 травня, вже звільнили Козинку, Грайворон і Гору-Поділ Бєлгородської області. За даними місцевої влади, двоє цивільних були поранені, загиблих немає.
- Російські окупанти після початку "звільнення" регіонів від кремлівського режиму оголосили про реалізацію плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. План має на меті зібрати всі силові структури Росії для антитерористичних дій.
- Згодом несподівано для всіх губернатор Бєлгородської області 23 травня заявив про припинення контртерористичної операції.
- Однак російські повстанці досі продовжують свої дії зі "звільнення" Росії від кремлівської диктатури. Вони опублікували відео, де показали рух територією Росії.