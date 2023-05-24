Щось пішло не так: на Бєлгородщині пропагандисти бідкалися про "міни з неба"

Російські пропагандисти все ж вирішили спробувати повернутися в "визволені від ворожих ДРГ" території у Бєлгородській області. Знімаючи свої сюжети, вони зіткнулися із досить неприємним та неочікуваним сюрпризом.

В одному з міст на росіян з неба почали падати "невідомі міни". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що сталося з окупантами у "визволені" Бєлгородській області

Російські горе-журналісти 24 травня приїхали у "героїчно визволені" місто Грайворон та село Глотово. Там вони вирішили зняти кілька відео про те, як російські солдати "важкими силами вибивали з території диверсійно-розвідувальні групи".

Однак вже згодом на місці, де вони перебували, раптом з неба нібито посипалися невідомі предмети. Окупанти припустили, що це могли бути "міни".

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Звісно ж пропагандисти одразу ринулися тікати нібито від обстрілів. Чомусь вони вирішили, що їхні мікроавтобуси є "найбільш безпечним місцем" у цьому регіоні.

Наразі достеменно невідомо, що саме прилетіло по загарбниках. Також росіяни не повідомляли чи є постраждалі внаслідок "прольоту невідомих мін".

Що відомо про "звільнення" Бєлгородщини РДК

Аби "звільнити" російські регіони від режиму Путіна, легіон "Свобода Росії" та РДК провели спільну операцію. Під час операції, яка розпочалася 22 травня, вже звільнили Козинку, Грайворон і Гору-Поділ Бєлгородської області. За даними місцевої влади, двоє цивільних були поранені, загиблих немає.

Російські окупанти після початку "звільнення" регіонів від кремлівського режиму оголосили про реалізацію плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. План має на меті зібрати всі силові структури Росії для антитерористичних дій.

Згодом несподівано для всіх губернатор Бєлгородської області 23 травня заявив про припинення контртерористичної операції.

Однак російські повстанці досі продовжують свої дії зі "звільнення" Росії від кремлівської диктатури. Вони опублікували відео, де показали рух територією Росії.

Українська сторона, на відміну від росіян, не обстрілює ворожу територію зі своєї зброї. Тому всі спроби росіян звинуватити нашу країну в "агресії" є лише черговою брехнею.