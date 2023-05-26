Російська армія потрохи переходитиме на бік того, хто перемагає, – ексагент КДБ

Російські добровольці 22 травня розпочали "звільнення" населених пунктів Бєлгородської області. Коли окупаційне військо побачить, що легіон "Свобода Росії" та РДК перемагають, то потрохи переходитимуть на їхній бік.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ Сергій Зеленько. За його словами, російський народ має великий рівень імпульсивності.

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"Якщо хтось починає вигравати та перемагати, відбувається феномен "сніжного кому". Навіть якщо це не принципово та не критично. Тому якщо буде хоча б ще кілька яскравих та успішних акцій на кшталт Бєлгорода, то російська армія буде потрохи переходити на бік того, хто перемагає", – вважає ексагент КДБ.

Росіян не вчать оборонятися

Сергій Зеленько переконаний, що у Кремля нема плану протидії російським добровольчим формуванням. Він пригадав, що навіть у Радянському Союзі ніколи не будували планів щодо оборони. Вони розглядали лише наступ.

Навіть бувши курсантом і потім слухачем академії, я ніколи не бачив карт СРСР. Усі маневри на картах Європи. Жоден радянський офіцер не мав жодного уявлення, як будується оборона, бо обороні ніколи не вчили. Тільки наступ,

– пригадав він.

Колишній співробітник КДБ зазначив, що навіть зараз Росія нічого не розуміє в оборонних діях. Про це свідчать, до прикладу, траншеї, які будують окупанти під Мелітополем.

Зеленько про російських добровольців: дивіться відео

"Звільнення" Бєлгородської області: коротко