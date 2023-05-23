Усе йде за планом: у Бєлгородській області пропагандисти хочуть створити "буферну зону"

Вочевидь російські пропагандисти вже змирилися з поступовим "звільненням" Бєлгородської області. Тож тепер вони розповідають, що у населених пунктах цього регіону треба створити так звану "буферну зону".

Кремлівські посіпаки зазначили, що таким чином вони "убезпечують своє населення від атак на кордоні". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Російські пропагандисти висловилися щодо подальшої долі Бєлгородської області

Путінський прихвостень Сергій Карнаухов розповів, що "створення буферної зони є вимушеним кроком", оскільки "такий район не вдалося створити на території противника", тобто в Україні. Ба більше, за словами росіянина, таким чином Росія нібито "не показує свою слабкість" та "ні у кого не перепрошує".

Пропагандисти схвалюють створення буферної зони у Бєлгородській області: дивіться відео

Зверніть увагу! Буферна зона – район, що має на меті зберегти два або більше інших районів держав на відстані один від одного. Буферні зони можуть створюватися для запобігання насильству, захисту довкілля, захисту житлових та комерційних зон від промислових аварій або стихійних лих, війни тощо. Основними типами буферних зон є демілітаризовані зони, деякі обмежувальні зони й зелені пояси.

Крім цього, він зазначив, що "кордон – це не місце, де весь час тихо", і там "постійно щось палає й заходять диверсанти". Тому буферна зона нібито "рятує місцеве населення на лінії фронту".

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