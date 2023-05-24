Суто технічно на Бєлгородщині триває громадянська війна: чи застосує Путін ядерну зброю

У Бєлгородській області російські добровольці "звільняють" населені пункти. Технічно це громадянська війна. У країнах Заходу зростає занепокоєння, чи застосує Кремль ядерну доктрину.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. На його думку, про застосування Владіміром Путіним ядерної зброї не мовиться.

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Загроза для суб'єкта Росії

Бурлаков зазначив, що легіон "Свобода Росії" та РДК не отримують вказівок від ГУР та міноборони України. Вони діють законно та у правовому полі України, але борються за свою країну самостійно.

Журналіст-міжнародник звернув увагу, що у Європі дуже хвилюються, що російський диктатор Путін може застосувати ядерну зброю. Він переконаний, що усі повинні бути спокійними, окрім росіян.

Я не знайшов відповідь, куди вони її застосують. У Бєлгородщині? Чи куди вони повинні відповісти відповідно до своєї доктрини? Це загрожує існуванню конкретного суб’єкта Росії. Тому про ядерну зброю тут не мовиться, про напад України на Росію не мовиться,

– вважає він.

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