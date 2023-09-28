Діятимуть ефектно, – Подоляк спрогнозував посилення активності РДК і "Свобода Росії"

Добровольці з легіону "Свобода Росії" та РДК продовжуватимуть рейди територією країни-агресорки. Їхні дії набуватимуть нового масштабу.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк поділився з 24 Каналом своїми припущеннями щодо розвитку подій у регіонах Росії.

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"Безумовно, вони продовжуватимуть свої активні дії, масштабуватимуть їх. Мірою того, як ослаблятиметься силовий контроль над регіонами, ці дії матимуть ефектний і масштабний вигляд", – зазначив Подоляк.

За його словами, уже не йдеться про початок рейду, адже він був раніше. Найімовірніше, стартував етап, коли накопичується ефект так званого "розсмикування" всередині країни-агресорки.

Ще раз про походження легіону та РДК

На початку вересня Російський добровольчий корпус почав новий рейд у прикордонні Росії. Разом із суміжними підрозділами він знищив працівника ФСБ і поранив ще 10 окупантів.

"Я не знаю, що таке ДРГ – у нас є абсолютно легальні легіон "Свобода Росії" і РДК. Це команди, що створили громадяни Росії, які бачать майбутнє своєї країни інакше, ніж оця узурпаторська династія Путіна", – наголосив Подоляк.

Як відомо, Україна координувала дії з російськими добровольцями лише до держкордону, тому це виключно їхня операція.

Останні новини про російських добровольців

Дедалі більше росіян переходять на бік України. Нещодавно нова група бійців РДК прибула до нашої країни, щоб допомогти повалити путінський режим.

У Курській і Бєлгородській областях Росії вирішили посилити "тероборону". Їм видали зброю, щоб "відбивати атаки з боку України".

Нагадаємо, що активна фаза операції російських добровольців почалась ще наприкінці травня. Тоді добровольці змогли зайти на 42 кілометри вглиб Росії та затрофеїти ворожу техніку.

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