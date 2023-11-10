У РДК показали знищення російського підполковника на Брянщині: пекельні кадри

Російський добровольчий корпус опублікував кадри своєї спецоперації. Під час неї у Брянській області знищили російського підполковника.

Російський добровольчий корпус на початку відео наголосив, що вони "зайшли на Брянщину. Знову". Цей підрозділ відомий своїми рейдами в прикордонні області Росії, під час останнього з них розстріляли полковника ФСБ. У ролику дату рейду наведено як 9 листопада.

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Що показали в РДК

Короткий відеозвіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК. Внаслідок професійних засадних дій знищено підполковника ФСБ і службовий позашляховик,

– ідеться в повідомленні.

Як РДК знищив російського підполковника у Брянській області: дивіться відео

Зброя на відео прихована, тож із чого саме знищили феесбешника – невідомо. Помітно, що бійців зі зброєю щонайменше троє, ще хтось знімав рейд. Машина загорілася з перших пострілів.

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Що відомо про рейд РДК на Брянщині

Автівку із високопоставленим есбістом розстріляли на околиці села Вулиця у Брянській області з автоматичної зброї – про це повідомили російські телеграм-канали. Підполковник ФСБ Сергій Шатий загинув на місці.

Пізніше джерела 24 Каналу у розвідці повідомили, що за ліквідацією стоїть Російський добровольчий корпус. Загиблий підполковник ФСБ був заступником одного з відділів прикордонного управління.