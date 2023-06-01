Приховати цього від росіян вже неможливо, – політтехнолог про активність партизанів в Шебекіно

Ранок 1 червня в місті Шебекіно Бєлгородській області почався з танкових боїв на кордоні з Україною. Пізніше лунали вибухи та палали пожежі. А РДК та легіон "Свобода Росії" оголосили про початок другої фази своєї операції.

Місцеві жителі повідомляють, що в Шебекіно триває евакуація, в місті палають будинки, завод "Монокристал". Але російська влада жодних висновків з попередніх інцидентів не зробила, і вона знову виявилась не готові до цих подій. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Кордон – дірявий

Акції Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" стають все більш агресивними та охоплюють все більші території. І їхні дії владі приховати від росіян вже неможливо.

"І це демонструє, що кордон у Росії, м'яко кажучи, дірявий. Поки РДК та легіон "Свобода Росії" заходять з одного напрямку. Але анонсували, що вони будуть з декількох. Що тоді російське керівництво буде робити?" – підкреслив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен прокоментував події в Шебекіно: дивіться відео

Жодних висновків не зроблено

А водночас дуже серйозно розгортаються події в Росії по внутрішньому протистоянню. Так, один з кадировських командирів вже покликав Євгенія Пригожина на якусь "стрілку". Власник ПВК "Вагнера" вже всіх підряд звинувачує. А Медведєв б'ється в істериці.

Всі відбувається по старому сценарію, і Кремль не робить жодних висновків. Хоча вони може й хотіли б зробити висновки, але ресурсів не мають, щоб захистити такий великий кордон.

"До такого формату ведення війни російське керівництво виявилось абсолютно не готовим. Але ці акції будуть відбуватися частіше та будуть масштабнішими. І найважливіше – вони будуть далі проникати в глиб російської території", – припустив Борис Тизенгаузен.

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