Російські добровольці зізналися, чи причетна Україна до подій на Бєлгородщині

Успішний прорив бійців Російського добровольчого батальйону та легіону "Свобода Росії" приголомшив чи не весь світ. Окупанти одразу почали стверджувати, що до Бєлгородщини увійшли українські військові на західній техніці, однак це не так.

Командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс" розповів журналістам 24 Каналу, чи має Україна відношення до цієї операції.

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Чи причетна Україна до подій у Бєлгородській області

"Вайт Рекс" наголосив, що це виключно операція російських добровольців. А Україна координувала дії з ними виключно до держкордону.

Все, що за кордоном України – це наше рішення. Україна не давала нам ні зброї, ні техніки,

– зазначив він.

На питання журналістів, чи це була незалежна, нескоординована з українською армією акція.

"Повторюю: до кордону координують українські військові, за межами – ми просимо друзів допомогти в плануванні, вони можуть тільки так підтримати нашу місію", – додав командир РДК Денис.

Зауважимо, що раніше РДК та легіон "Свобода Росії" оголосили про звільнення російських регіонів від кремлівського режиму. Представник легіону "Свобода Росії", координатор Політцентру, Ілля Пономарьов пояснив, як їм так легко вдалося перетнути кордон. Він зазначив, що передовсім слід завдячувати шаленій корупції всередині країни-агресорки.

Що каже про цю операцію Україна

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що у Бєлгородській області Росії Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" почали операцію, в якій беруть участь виключно громадяни Росії. Сталося це 22 травня.

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Бєлгородській області Росії.

"Свобода Росії" брала участь в обороні Бахмута, а у травні 2023 року здійснила рейд на Бєлгородщину. Російський добровольчий корпус за час свого існування брав участь у боях за Бучу, Ірпінь, Чернігів та Херсон.