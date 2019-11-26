Реабілітація Миколи Кулеби може тривати до 1,5 року
Реабілітація дитячого омбудсмена Миколи Кулеби після травми, ймовірно, триватиме до 1,5 року. Психологічне відновлення теж може стати тривалим.
Про це під час брифінгу повідомив головний лікар медзакладу "Феофанія" Ігор Семенів.
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Реабілітація ділиться на три етапи і після таких складних політравм може тривати і рік, і півтора року. Перший етап тільки триває від 6 до 8 місяців, тому вже у реанімації проводиться частина першого етапу: лікування і паралельно триває реабілітація,
– зазначив лікар.
За його словами, реабілітація у таких випадках завжди тривала. Але все залежить від індивідуальних особливостей організму людини. Семенів також звернув увагу на психологічну реабілітацію, зазначивши, що вона дуже важлива і теж може потребуватиме певного часу.
Старший син Кулеби перебуває у важкому стані. За словами лікарів, йому дають сильні знеболювальні, через які важко адекватно оцінити стан його свідомості. Про наслідки черепно-мозкової травми теж поки що зарано говорити.
Про ДТП за участю Кулеби
- Аварія трапилася ввечері, 24 листопада в селі Чабани Київської області.
- У ДТП серйозно постраждали двоє синів Кулеби – 19-річний Тимофій і 10-річний Єлисей, сам Кулеба і водій мікроавтобуса.
- Кулеба разом із сином перебувають у лікарні "Феофанія", стан дитячого омбудсмена – середньої тяжкості, загрози життю немає. У Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми.
- Стан старшого сина Тимофія – важкий. Лікарі кажуть, що юнак – непритомний. Він перебуває у стані медикаментозної коми, йому вводять знеболювальні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.
- Про стан молодшого сина Єлісея наразі нічого невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним опікуються лікарі в Охматдиті. За словами знайомого Миколи Кулеби Сергія Козака, у хлопчика переламаний таз і щелепа, також забої різного ступеня.
- Водій мікроавтобуса, який зіткнувся з машиною Кулеби, перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною лобної ділянки голови, струсом головного мозку та травмами черевної порожнини.
- На опублікованому відео аварії помітно, що Кулеба виїхав на червоне світло, а інший учасник ДТП, ймовірно, перевищив швидкість.