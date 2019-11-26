Реабілітація Миколи Кулеби може тривати до 1,5 року

Реабілітація дитячого омбудсмена Миколи Кулеби після травми, ймовірно, триватиме до 1,5 року. Психологічне відновлення теж може стати тривалим.

Про це під час брифінгу повідомив головний лікар медзакладу "Феофанія" Ігор Семенів.

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Реабілітація ділиться на три етапи і після таких складних політравм може тривати і рік, і півтора року. Перший етап тільки триває від 6 до 8 місяців, тому вже у реанімації проводиться частина першого етапу: лікування і паралельно триває реабілітація,

– зазначив лікар.

За його словами, реабілітація у таких випадках завжди тривала. Але все залежить від індивідуальних особливостей організму людини. Семенів також звернув увагу на психологічну реабілітацію, зазначивши, що вона дуже важлива і теж може потребуватиме певного часу.

Старший син Кулеби перебуває у важкому стані. За словами лікарів, йому дають сильні знеболювальні, через які важко адекватно оцінити стан його свідомості. Про наслідки черепно-мозкової травми теж поки що зарано говорити.

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