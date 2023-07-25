Цікава деталь, яка показує справжні наміри: про що свідчить пост Навального
Так званий російський опозиціонер Алєксєй Навальний заступився за військового злочинця й терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна й назвав його арешт "незаконним". Ба більше, в характеристиці юриста Навального він уже "політичний в'язень".
Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що має претензії до другої частини поста опозиціонера.
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Описує віртуальну ситуацію
В Україні більшості не подобається те, що Навальний називає Стрєлкова "політв'язнем", адже він вбивця і терорист. Однак політтехнолог зауважив, що Навальний не заперечує цього.
У своєму пості опозиціонер Навальний бідкається, що посадили Гіркіна за висловлення власної думки, а не за те, що він вбивця і терорист. Мовляв, так робити не можна та протизаконно.
Навальний описує віртуальну ситуацію, коли він глава держави чи генпрокурор. Тобто описує "прекрасну Росію майбутнього", у якій Стрєлкова треба судити за збиття Boeing. Не видати в Гаагу за вироком, де він вже засуджений на довічне ув'язнення, а судити у Росії. А це принципова різниця,
– сказав Шейтельман.
Опозиціонер вважає, що у "прекрасній Росії майбутнього" не дотримуватимуться міжнародного права. Якби його там дотримувалися, то Гіркіна треба було б видати в Гаагу, адже він вже засуджений. Терорист й вбивця повинен там відбувати довічне ув'язнення. А в картині, яку описує Навальний такого не відбувається.
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Риторика росіян не змінюється
Варто звернути увагу на те, що жоден російський опозиціонер не сказав, що коли настане "прекрасна Росія майбутнього", то Путіна віддадуть у Гаагу, а нам – 80 тисяч військових злочинців, на яких в Україні вже заведено кримінальні справи.
"Вони (російські опозиціонери – 24 Канал) говорять буцімто злочинців будуть судити, але міжнародного зобов'язання дотримуватися не збираються", – додав політтехнолог.
Що відомо про затримання Гіркіна
- 21 липня у Росії затримали терориста та військового злочинця Ігоря Гіркіна. Путінська влада звинувачує його в екстремізмі.
- Наразі він перебуватиме у СІЗО до 18 вересня, згідно з рішенням суду. Слідство вимагає арешту Стрєлкова-Гіркіна. Йому загрожує до 5 років в'язниці.
- Головною причиною арешту Гіркіна вважають його наростаючу критику влади, зокрема Путіна. Також в одному зі своїх постів терорист звинувачував владу у невиплаті коштів бійцям так званої "ЛНР".
- Українська розвідка відреагувала на затримання Стрєлкова. Там наголосили, що Гіркін не був самостійним гравцем. Це вказує на те, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.