Під час атаки по Києву 31 липня Росія вже не вперше використала реактивні "Шахеди". Їх можливо збивати, але є інша проблема.

Про це 24 Каналу розповів ексофіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що реактивні "Шахеди" – типова ціль для засобів ППО. Просто доведеться використовувати для збиття інші інструменти. Але у нас є інша проблема.

До теми Росія оновлює "Шахеди": Федоров попередив про нову загрозу з неба

Яку проблему з ППО потрібно вирішити?

Як наголосив Храпчинський, Україна має фундаментальну потребу в тому, аби швидко адаптуватися та збільшувати кількість різних систем та видів виявлення повітряних цілей. Вже був випадок, коли ворог запустив балістику, але використав певний інструмент, щоб завадити її виявити.

Нам потрібно більше засобів радіолокації, які будуть працювати по всіх ешелонах прольоту будь-яких засобів ураження. Зараз ми працюємо обмеженою кількістю засобів радіолокації для виявлення та наведення на ці повітряні об'єкти. Реактивний "Шахед" не є складною ціллю для перехоплення. Але ми маємо бути готові, що комбіновані атаки ворога будуть змінюватися,

– зазначив Храпчинський.

До прикладу, нещодавно ворог розгорнув оперативно-тактичний ракетний комплекс. Тоді очікували на балістику. Але пішли крилаті ракети "Іскандер-К". Ворог йде на хитрощі, щоб було ще складніше збивати повітряні цілі.

Йде багато розмов про потреби в ракетах до систем ППО. Але значно менше говорять про розбудову великої кількістю пасивних та активних засобів радіолокації, датчиків, які дозволили по звуку, теплових ефектах прогнозувати траєкторію польоту цілі. Це – ключ до того, аби ефективніше збивати різні ворожі об'єкти.

Зараз говорять, що дрони-перехоплювачі малоефективні проти реактивних дронів. Але потрібно зрозуміти. Коли ми будемо мати чітку координату цілі, відстежувати її в повітрі та розуміти траєкторію польоту, то нам буде легше працювати засобами перехоплення. А реактивний чи звичайний "Шахед" є маломаневреним та в принципі прогнозованим по траєкторії,

– зазначив Храпчинський.

Додамо, в ніч на 31 липня ворог запустив 309 ударних безпілотників та безпілотників-імітаторів. Також по Україні летіло 8 крилатих ракет. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити повітряних цілей.