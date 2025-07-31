У ніч проти 31 липня 2025 року Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ із застосуванням як крилатих ракет, так і ударних безпілотників. Причому, за словами голови МВС Ігоря Клименка та речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, вперше проти столиці було застосовано новий тип дронів – так звані реактивні "Шахеди".

Вночі в Києві пролунали численні вибухи, працювала протиповітряна оборона; уламки збитих цілей падали в різних районах міста, спричинивши пожежі та руйнування будівель. На жаль, не обійшлося без жертв: загалом було запущено понад 300 дронів-камікадзе та 8 крилатих ракет, внаслідок удару у Києві загинули щонайменше 6 людей (в тому числі 6-річна дитина з мамою) і десятки дістали поранення.

Українська ППО з більшістю цілей успішно впоралася, але частина ворожих безпілотників все ж прорвалася. Ця атака стала показовою через появу нового фактору – високошвидкісних реактивних безпілотників, які суттєво відрізняються від звичних повільних "мопедів" типу Shahed-136. 24 Канал розповідає, що відомо про новий тип ворожого озброєння.

Що таке реактивні безпілотники та чим вони відрізняються?

Реактивний "Шахед" – це ударний дрон, оснащений турбореактивним двигуном (міні-"реактивним"), на відміну від стандартних іранських Shahed-136, що використовують поршневий двигун внутрішнього згоряння. Фактично йдеться про модернізовану версію дрона-камікадзе – російська армія встановила на безпілотник реактивний двигун, значно підвищивши його швидкість.

До теми Для атаки по Києву росіяни використали реактивні БпЛА: Ігнат розповів про їхню особливість

Такі дрони можуть розвивати швидкість понад 500 кілометрів на годину й на радарах відображаються подібно до крилатої ракети.

Для порівняння, "класичний" Shahed-136 має швидкість лише близько 150 – 190 кілометрів на годину і впізнається за характерним гучним звуком двигуна ("мопеда"). Натомість нові дрони видають пронизливий свист турбіни – саме цей незвичний звук у нічному небі вперше масово почули кияни 30 – 31 липня.

За попередньою інформацією, росіяни застосували модифіковані дрони іранського виробництва типу Shahed-138/136 з реактивним двигуном, відомі як Shahed-238 (їх російська локалізована назва – "Герань-3").



Реактивний "Шахед" / Фото Wikimedia

Зверніть увагу! Ще в лютому експерти попереджали, що Росія намагається налагодити виробництво таких модернізованих "Шахедів" з турбореактивними двигунами, здатними розвивати швидкість польоту до 550–600 кілометрів на годину і дальність до 2500 кілометрів.

Відомо, що Shahed-238 дещо менший за розмірами за Shahed-136 і, ймовірно, несе меншу бойову частину (заряд вибухівки) через вагу турбіни та пального. Використання реактивного двигуна може зробити дрон суттєво дорожчим, а також знизити вагу його боєзаряду, частково нівелюючи головну перевагу Shahed-136 – дешевизну та достатню потужність удару.

Отже, реактивні "Шахеди" – це новий різновид дронів-камікадзе, який жертвує частиною дальності та ваги вибухівки заради значно вищої швидкості польоту.

Характеристики реактивного "Шахеда"

двигун: малогабаритний турбореактивний типу Toloue‑10 або PBS TJ150 (Чехія);

швидкість: крейсерська – близько 500–520 км/год, максимальна – до 600 км/год, при пікіруванні – понад 700 км/год;

дальність: приблизно 1200–2500 км (залежно від конфігурації);

висота польоту: до 9100 м;

час польоту: до 2 годин;

маса: злітна – до 380 кг, бойова частина – орієнтовно 30–50 кг;

розміри: довжина – 3,5 м, розмах крил – 3 м;

навігація та наведення: GPS/INS, можливе використання EO/IR або радарного датчика для ураження рухомих або випромінювальних цілей;

теплова сигнатура: значно вища за Shahed‑136, що робить дрон помітним для інфрачервоних систем;

звуковий профіль: пронизливий свист турбіни, що відрізняє його від "гучного" Shahed‑136;

призначення: прорив ППО, атака на ППО або інші цілі з високим пріоритетом.

Яка тактика застосування росіянами високошвидкісних дронів?

З появою реактивних безпілотників російські загарбники прагнуть ускладнити роботу української ППО. Якщо повільні Shahed-136 українські захисники навчились масово збивати та знищувати навіть з кулеметів та зенітних установок, то швидкісний дрон дає ворогу певні тактичні переваги.

По-перше, значне збільшення швидкості зменшує проміжок часу, за який ціль може бути виявлена та уражена системами ППО.

По-друге, такі дрони можуть летіти на більшій висоті й заходити на ціль майже пікіруючи зверху.

Росіяни ще до появи турбореактивних двигунів почали практикувати тактику запуску великої кількості "Шахедів" одночасно на висотах до 3 – 4 кілометри, аби перевантажити нашу ППО. На такій висоті мобільні вогневі групи із кулеметами вже не дістають дронів, а запаси зенітних ракет не нескінченні. В умовах, коли в повітрі одночасно летять десятки й сотні цілей, частина з них майже неминуче прориватиметься до міста.

Саме така ситуація спостерігалася в ніч на 31 липня – Повітряні сили повідомили, що удар завдавався з різних напрямків, запущено в сумі 317 повітряних цілей – 309 дронів (Shahed та різних безпілотників-імітаторів) з кількох локацій у Росії та на окупованих територіях, а також 8 крилатих ракет "Іскандер-К".

Основний удар прийшовся по Києву, причому БпЛА заходили на столицю з півдня, півночі та сходу одночасно. Після першої хвилі дронів-камікадзе орієнтовно за годину була випущена і партія ракет – така комбінація покликана виснажити й заплутати протиповітряну оборону міста.

Читайте також Росіяни вдарили ракетою Іскандер-К: у Повітряних силах розповіли про особливість атаки на Київ

Зверніть увагу! Реактивні "Шахеди" у цьому "ройовому" тактичному комплексі виконують роль ударних дронів підвищеної маневреності. Вони здатні швидше долати відстань до цілі та потенційно обходити дрони-перехоплювачі, які Україна почала активно застосовувати проти "мопедів".



Поява турбореактивних версій Shahed може бути відповіддю Росії на успіх українських зенітних дронів, що перехоплювали та збивали більшість Shahed-136 ще на підльоті до об’єктів.

Ворог намагається "осліпити" українську ППО великою кількістю звичайних дронів та одночасно запустити кілька надшвидких безпілотників, які важче вразити зенітною артилерією чи баражувальними перехоплювачами. Утім, наразі застосування реактивних дронів має обмежений характер – це поодинокі випадки.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, масового використання цього типу БпЛА ворог поки не здійснює: зафіксовано лише близько 8 одиниць таких дронів під час останньої атаки.



Наслідки обстрілу 31 липня у Києві / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Раніше протягом війни повідомлялося лише про кілька епізодів, коли "Шахеди" з турбінами прилітали в Україну – імовірно, це були тестові запуски, оскільки росіяни оцінювали ефективність нової технології.

Експерт Сергій Бескрестнов ("Флеш") зазначає, що російські інженери шукають способи покращити дрони для прориву нашої оборони, але й самі зважують, наскільки виправдана заміна дешевих повільних БпЛА на дорогі швидкісні. Поява нового типу безпілотника може змінити характер повітряних загроз уже найближчими місяцями – ситуація потребує уважного моніторингу з боку ППО та розвідки.

Цікаво! Ще у січні 2024 року Бескрестнов повідомляв про збиття першого реактивного "Шахеда".

Протидія української ППО та реакція

Українська протиповітряна оборона вже продемонструвала високу адаптивність до нових загроз. Попри виникнення реактивних дронів, основна маса таких цілей все ж може бути збита наявними засобами – особливо сучасними зенітними ракетними комплексами.

Турбореактивний двигун залишає значний тепловий слід, тому ракети з інфрачервоною головкою самонаведення досить добре захоплюють такі цілі.

Ба більше, висока швидкість дрона не робить його невловимим: українські винищувачі теоретично навіть легше можуть полювати за швидкісним БпЛА, ніж за тихохідним, адже мінімальна швидкість сучасного винищувача – близько 300 – 400 км/год, що співмірно зі швидкістю нового Shahed.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат визнає, що перехоплювати такі високошвидкісні цілі здатні далеко не всі наявні в нас засоби ППО. У перспективі, з появою додаткових систем ППО, українська армія зможе ще ефективніше збивати навіть ці швидкісні цілі.

Панікувати не слід, адже навіть швидкісні дрони далеко не є непереможними. Нашій ППО вже неодноразово доводилося стикатися з новими видами озброєнь Росії – від гіперзвукових ракет до дронів-камікадзе – і щоразу українські захисники знаходили адекватну відповідь. Нинішня поява реактивних "Шахедів" – черговий виклик, на який вже готується ефективна відповідь.

У підсумку, навіть попри технологічні новації противника, українська система ППО довела свою ефективність: більшість ворожих "Шахедів" були збиті, зокрема в ніч на 31 липня нейтралізовано 291 повітряну ціль із 317 запущених.

Поява реактивних безпілотників-камікадзе стала новим етапом російської повітряної агресії проти України. Ворог намагається підвищити швидкість і непередбачуваність ударів, щоб прорвати українську протиповітряну оборону. Утім, українські військові швидко аналізують тактику і технічні особливості цих дронів. Офіційні структури вже повідомили про вжиті заходи та фіксують успіхи в збитті більшості ворожих цілей навіть за умов нової загрози.