Путін в іншому психічному статусі, – Подоляк розібрав заяви диктатора на "прямій лінії"

У Росії 14 грудня відбулося велике розважальне шоу за участі Владімір Путіна – так звана "пряма лінії". Очільник Кремля навіть вдавав, що відповідає на "незручні" запитання журналістів.

До прикладу, одним з них було питання про дефіцит яєць на Росії. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на цинічні заяви Путіна на "прямій лінії", на якій диктатор проявив весь свій артистизм.

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Що не так із "незручними" запитаннями на "прямій лінії"

"Незручні" питання Путіну – це чергова ілюзія свободи слова.

А в чому незручність та чи були відповіді на ці запитання? Якщо говорять, ми не можемо яйце купити, бо воно дороге,

– зазначив Подоляк.

Після цього запитання Путін зі своєю фантазією, сказав, що яйця використовують на вакцину проти кору. Російський президент говорив про низьку імунізацію в Україні й нібито люди, які приїхали з нашої країни, привезли в Росію кір. Тому росіяни використовують яєчний білок для вакцини.

Маячня диктатора повинна була показати, що ця людина нібито глобальна й розуміється на вакцинації та імунізації. Тільки чомусь Путін не згадав про масштабну мережу біолабораторій та біологічну зброю, яку нібито виготовляють в Україні. Це біполярка, адже Путін може одночасно в одному реченні сказати взаємозаперечні речі. Він в іншому психічному статусі,

– мовив радник голови ОПУ.

За його словами, немає сенсу говорити про те, що були "незручні" питання та можливі відповіді, які б сказали, що Путін щось розуміє в цьому світі. Всі ці питання, як і "пряма лінія" не мають жодного сенсу.

В Росії немає конкурентної політики й конкурентної політичної дискусії. Адже тоді ключове питання було б, чи дійсно Росія хотіла зайти в Україну та знищити понад 300 тисяч людей, щоб Путін мав можливість розказати про імунізацію України.

Дискусія мала б бути зовсім інша. Крім того, могло б пролунати питання, чи точно Росії треба було відмовитись від ефективної монополії на сировинному ринку Європейського Союзу, від надприбутків для того, щоб зараз шукати куди з демпінгом віддати газ чи нафту.

Росія йде на дно сучасної цивілізації

Під час пресконференції Владімір Путін почав бідкатися про те, що не все заплановане, на щастя, росіянам вдається. Так, диктатор прокоментував перспективну поразку росіян на лівому березі Дніпра на Херсонщині, мовляв, росіяни "тактично відступили" на більш вигідні рубежі.

Як зауважив радник голови ОПУ, Путіну бажано говорити про інші цифри: про втрати армії, про мобілізаційні резерви тощо. Водночас очільник Кремля розповідав казки, що чисельність угрупування у зоні так званої "СВО 617 тисяч й додатково нібито набрали 486 тисяч контрактників.

Росії час говорити про конкретні втрати у війні, а не про втрати України,

– додав Подоляк.

На його думку, немає сенсу аналізувати вислови російського президента. Адже Путін не розбирається в тому, про що він говорить. Це абстракція, фейки, абсолютно безсенсовні "словаізліянія", "шизоафазія". Він цю "словесну окрошку" буде продовжувати постійно використовувати.

Військове виробництво Росія зараз на колінах вимолює у Північної Кореї додатково 100 – 200 – 300 тисяч снарядів. Так, це багато й було б бажано, щоб Україна в рамках власної снарядної коаліції мала б швидший графік постачання боєприпасі 155-го калібру. Проте це питання щодо логістики, фінансування цих програм, щодо виробничих можливостей в європейських країнах тощо.

Росія перебуває у зовсім іншому стані. "Хихикаюча" людина, яка розповідає про це все, за рік буде говорити, мовляв, ми втратили мільйон людей, але хіба для 140-мільйонної країни це багато?

– сказав радник голови ОПУ.

Щоб швидко компенсувати втрати Путін накаже взяти ще мігрантів, заборонити аборти й всіх відправлятимуть на лінію фронту та говоритимуть, що це "індульгенція". Росія поступово йде туди, де й має перебувати – на дні сучасної цивілізації.

Цинічні заяви Путіна на "прямій лінії"