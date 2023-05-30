Якого х*я, – у Пригожина страшно підгоріло від атаки дронів на Москву

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відреагував на ранкову атаку дронів по Москві і його реакція була досить різкою. Терорист не на жарт розлютився на російське військове керівництво.

Пригожин взявся лаяти міноборони Росії через те, що вони допустили "прильоти" по столиці Росії. Не обійшлось без матів, прокльонів і погроз.

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З приводу безпілотників, які літають над Москвою і в Москві. Тварюки смердючі, ви що творите? Ви скоти! Відривайте свої с*аки з кабінетів, в які вас посадили захищати цю країну. Ви є Міністерством оборони. Ви не зробили ніх*ра, щоб наступати. Якого х*я ви допускаєте прильоти цих безпілотників по Москві?,

– розійшовся ватажок "вагнерівців".

Пригожин зауважив, що його не турбують "прильоти" по домівках чиновників на Рубльовці, мовляв, "нехай їхні будинки горять". Натомість він нібито переживає за "звичайних людей", у вікна яких врізаються безпілотники з вибуховою речовиною.

Пригожин обматюкав російське міноборони: аудіозапис

Головне про "атаку" безпілотників на Москву

30 травня в Москві і в Підмосков'ї пролунали вибухи. РосЗМІ писали про десятки безпілотників, але в Міноборони Росії заявили, що дронів було 8. Мовляв, всі вони були збиті на підльоті до Москви.

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До слова, "підгорало" сьогодні не лише у Пригожина. Росіяни теж вибухнули гнівними коментарями, там вкотре нили про діряве ППО та закликали до ударів по Києву та Лондону. Обурені "атакою" безпілотників жителі Московської області нарешті починають розуміти, що війна їх зачепить безпосередньо. І бути "поза політикою" більше не вийде.