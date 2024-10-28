Руйнується головний наратив Кремля: як росіяни ставляться до залучення військ КНДР у війну

Росія залучає до війни проти України північнокорейських військових. Ймовірно, солдати з КНДР допомагатимуть російській армії у Курської області, де з серпня 2024 року перебувають підрозділи ЗСУ. Адже своїми силами Владімір Путін не впорається.

Ще одним серйозним ударом по іміджу Путіна та його режиму буде залучення солдатів з КНДР. Військовий аналітик Олег Матвєєв сказав 24 Каналу, що росіяни думають про участь військ КНДР у війну.

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Руйнується головний наратив Кремля

Курська операція ЗСУ показала всьому світу справжню "могутність" так званої "другої армії світу". Майже 3 місяці на території Росії перебувають українські Сили оборони й вибити їх росіяни нездатні. Російські війська вже кілька разів починали контрнаступ, але марно. Залучення військ з КНДР стане ще одним ударом по репутації диктатора.

Путіну важливо виглядати сильним, а якщо він для своєї війни використовуватиме сотні тисяч військовослужбовців іншої країни, то це виглядатиме слабкістю. Ефект може бути негативний,

– мовив військовий аналітик.

Навіть z-канали пишуть, мовляв, чому це росіяни такі слабкі, що за нас воюють північнокорейці. Одна річ боєприпаси отримувати від Північної Кореї, а інша – солдатів. Адже тепер руйнуються кремлівські наративи так званої народної війни.

Виходить, що війна не зовсім народна, якщо за Росію воює КНДР, яка немає жодного відношення до російсько-української війни. Але Путін готовий піти на все, аби досягти своїх цілей, зокрема, продовжувати війни проти України, але щоб вона як мінімум не загрожувала його режиму,

– зазначив Матвєєв.

До речі, Кремль боїться реакції росіян, тож намагається приховати від свого населення, що північнокорейські військові братимуть участь у бойових діях на боці Росії. За даними південнокорейської розвідки, солдатам видали підроблені документи, російські паспорти, а самих військових видають за бурятів та якутів.

Зверніть увагу! Ветеран антитерористичної операції Євген Дикий вважає, що Кремль шукає різні способи, аби уникнути загальної мобілізації у країні. Один з варіантів – залучення військ з КНДР.