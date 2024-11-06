МЗС Росії заявило, що нібито співпрацюватиме з Трампом, але є один нюанс

Росія буде співпрацювати з адміністрацією нового президента США Дональда Трампа, коли та "закріпиться" у Білому домі. Водночас там висунули умову, яка безпосередньо стосується війни з Україною.

Так, там наголосили на своїй маячні, що твердо відстоюватимуть "національні інтереси" та досягнення усіх поставлених цілей так званої "сво". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення міністерства закордонних справ Росії.

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Як реагують у Росії на перемогу Трампа

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що перемога Дональда Трампа на виборах у США нібито відображає невдоволення американців щодо підсумків президентства Джо Байдена. Там теж звинуватили демократів у пропагандистській кампанії проти республіканця.

Водночас вороже відомство наголосило на нібито "глибокому громадянському розколу" у Сполучених Штатах, про який свідчить "майже порівну розколотий електорат". Там очікують, що президентство Трампа може посилити внутрішню напругу.

У російському МЗС також "не мають жодних ілюзій" стосовно Трампа, бо у США начебто "дотримуються антиросійських установок і лінії стримування Москви".

Росія буде працювати з новою Адміністрацією, кола вона "пропишеться" у Білому домі, жорстко відстоюючи російські національні інтереси й орієнтуючись на досягнення усіх поставлених цілей "спеціальної воєнної операції". Наші умови незмінні та добре відомі у Вашингтоні,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських перегонах у США. Також республіканці здобули більшість у Сенаті США, отримавши 51 місце. Передбачається, що Республіканська партія здобуде більшість й у Палаті представників.