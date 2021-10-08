Реакція на смерть Полякова, – нардеп розповів про стан Скороход, яку госпіталізували

У Верховній Раді під час засідання 8 жовтня втратила свідомість нардепка Анна Скороход. Ймовірно, їй стало зле після звістки про смерть колеги Антона Полякова.

Для порятунку жінки до парламенту оперативно прибула швидка допомога. Член групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець повідомив, що наразі народна депутатка перебуває у медзакладі.

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Реакція на смерть Полякова

У нашій групі ("За майбутнє" – 24 канал) лише 22 людини, і ми досить добре спілкуємося один з одним. Пані Анна сидить поряд з Антоном, вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це (втрата свідомості – 24 канал) її реакція на те, що він загинув,

– зауважи він.

За словами Дмитра Лубінця, Анна Скороход втратила свідомість, перебуваючи в будівлі комітетів Верховної Ради. Найімовірніше у парламентарки підвищився тиск.

Нардеп також додав, що колегу намагалися привести до тями й "їй стало трошки легше, але потім вона знову втратила свідомість, тому вирішили відправляти її до лікарні".

Смерть Антона Полякова: коротко

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня у Дніпровському районі Києва.

Політика намагались реанімувати лікарі швидкої, проте врятувати йому життя не вдалося.

Правоохоронці, які працювали на місці події, повідомили, що чоловіку стало зле у таксі.