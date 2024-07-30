У Держдепі США відреагували на інавгурацію нового президента Ірану

Новим президентом Ірану став Масуд Пезешкіан. У Держдепі США вже пояснили свою позицію стосовно нового іранського лідера.

Наразі Державний департамент США не очікує "фундаментальних змін" після інавгурації нового президента Ірану. Там пригадали усі проблеми, які ця країна спричинила.

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Що кажуть у США про нового президента Ірану

Ми не очікуємо, що вибори нового президента призведуть до якихось фундаментальних змін у напрямку руху Ірану, або що вони призведуть до додаткової чи більшої поваги до основних прав людини його громадян. Як і раніше, ми будемо судити про іранське керівництво за його діями, а не за словами й навіть не за заявами про поміркованість чи бажання налагодити кращі зв’язки,

– заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

Американський посадовець нагадав про "численні ескалації Іраном у всіх сферах, включаючи його ядерну ескалацію, а також його відмову співпрацювати з МАГАТЕ". Тож він наголосив, що надалі Вашингтон зважатиме на дії, а не на слова.

"Якщо є бажання продемонструвати серйозність чи новий підхід, безумовно, є якісь негайні дії, які вони могли б зробити, а саме: почати конструктивно співпрацювати з МАГАТЕ", – зауважив Ведант Патель на брифінгу.

Ще на початку липня у другому турі президентських виборів в Ірані переміг 69-річний Масуд Пезешкіан. Він є прихильником реформ та раніше обіцяв "відкрити країну світові". І сьогодні, 30 липня, він складе присягу в парламенті країни.